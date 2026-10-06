В Ковеле мужчина взял топор с витрины гипермаркета и ранил трёх человек
Киев • УНН
В гипермаркете на Волыни мужчина топором ранил троих посетителей. Нападавшего задержали, его действия предварительно квалифицируют как покушение на убийство.
В Волынской области в одном из гипермаркетов взял с витрины топор и ранил троих посетителей, нападавший задержан, передает УНН со ссылкой на полицию Волынской области.
Детали
Как сообщили правоохранители, сегодня в Ковеле около 16:00 в одном из гипермаркетов города мужчина взял с витрины топор и нанес телесные повреждения троим посетителям.
Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения, им оказывается помощь.
Полицейские задержали нападавшего: это местный житель, 2003 года рождения.
На месте продолжает работать следственно-оперативная группа полиции, предварительно его действия квалифицируют как оконченное покушение на убийство. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
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