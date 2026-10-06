В Україну скоро повернуться дощі - скільки сонячних днів попереду

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Дощі повернуться в Україну в п'ятницю, а доти погода буде тішити сонцем та теплом до +25°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

У наступні дві доби без опадів; у четвер в південній частині вночі та вранці місцями туман; температура вночі 5-12° тепла, вдень 18-25° - повідомили синоптики.

Проте, як повідомили в Укргідрометцентрі, в п'ятницю в Україні, крім сходу та південного сходу, дощі, місцями пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 8-14°, вдень 18-24°, у західних та північних областях зниження до 12-19°.

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