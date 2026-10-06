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В Україну скоро повернуться дощі - скільки сонячних днів попереду

Київ • УНН

 • 194 перегляди

У найближчі дві доби в Україні буде сухо й тепло до +25°. У п’ятницю, крім сходу та південного сходу, очікуються дощі й сильний вітер.

В Україну скоро повернуться дощі - скільки сонячних днів попереду
Фото ілюстративне

Дощі повернуться в Україну в п'ятницю, а доти погода буде тішити сонцем та теплом до +25°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

У наступні дві доби без опадів; у четвер в південній частині вночі та вранці місцями туман; температура вночі 5-12° тепла, вдень 18-25° 

- повідомили синоптики.

Проте, як повідомили в Укргідрометцентрі, в п'ятницю в Україні, крім сходу та південного сходу, дощі, місцями пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 8-14°, вдень 18-24°, у західних та північних областях зниження до 12-19°. 

Заморозки на ґрунті та тумани - якої погоди чекати в Україні у найближчі три дні04.10.26, 08:28 • 24102 перегляди

Антоніна Туманова

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Україна