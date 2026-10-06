В Украину скоро вернутся дожди — сколько солнечных дней впереди

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Дожди вернутся в Украину в пятницу, а до тех пор погода будет радовать солнцем и теплом до +25°. Об этом УНН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В следующие двое суток без осадков; в четверг в южной части ночью и утром местами туман; температура ночью 5-12° тепла, днем 18-25° - сообщили синоптики.

Однако, как сообщили в Украинском гидрометцентре, в пятницу в Украине, кроме востока и юго-востока, дожди, местами порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 8-14°, днем 18-24°, в западных и северных областях снижение до 12-19°.

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