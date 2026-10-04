Заморозки на почве и туманы — какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня

Фото: Николай Мороз

Осень набирает обороты — в Украине в ближайшие трое суток ожидаются заморозки на почве, а в ряде областей — туманы, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

В ближайшие трое суток без осадков. Сегодня в западных, северных и Винницкой областях ночью и утром местами туман — сообщили синоптики.

Температура в ближайшую ночь в Украине, кроме юга, 1–6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0–3°, 5–6 октября 4–11° тепла; днем 14–21°, на юге до 24°.

Какой погоды ждать украинцам в начале октября — синоптики дали прогноз