Заморозки на почве и туманы — какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
Киев • УНН
В ближайшие трое суток осадков не будет. Ночью возможны заморозки до 3° и туманы в западных и северных областях.
Фото: Николай Мороз
Осень набирает обороты — в Украине в ближайшие трое суток ожидаются заморозки на почве, а в ряде областей — туманы, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
В ближайшие трое суток без осадков. Сегодня в западных, северных и Винницкой областях ночью и утром местами туман
Температура в ближайшую ночь в Украине, кроме юга, 1–6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0–3°, 5–6 октября 4–11° тепла; днем 14–21°, на юге до 24°.
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