Заморозки на ґрунті та тумани - якої погоди чекати в Україні у найближчі три дні

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Осінь набирає обертів - в Україні у найближчі три доби очікуються заморозки на ґрунті, а у низці областей - тумани, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

У найближчі три доби без опадів. Сьогодні у західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями туман - повідомили синоптики.

Температура найближчої ночі в Україні, крім півдня, 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, 5-6 жовтня 4-11° тепла; вдень 14-21°, на півдні до 24°.

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