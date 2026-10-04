Заморозки на ґрунті та тумани - якої погоди чекати в Україні у найближчі три дні
Київ • УНН
Найближчі три доби опадів не буде. Вночі можливі заморозки до 3° та тумани в західних і північних областях.
Фото: Микола Мороз
Осінь набирає обертів - в Україні у найближчі три доби очікуються заморозки на ґрунті, а у низці областей - тумани, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
У найближчі три доби без опадів. Сьогодні у західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями туман
Температура найближчої ночі в Україні, крім півдня, 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, 5-6 жовтня 4-11° тепла; вдень 14-21°, на півдні до 24°.
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