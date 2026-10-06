рф зобов’язали виплатити ПриватБанку понад 327 млн доларів за незаконну експропріацію активів у Криму

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Арбітражний суд зобов’язав росію, сплатити понад 327 млн дол. компенсації збитків, завданих внаслідок незаконної експропріації активів ПриватБанку в Криму. Як повідомили у банку, ця сума включає проценти, нараховані починаючи з 18 квітня 2014 року (які продовжуватимуть нараховуватися до повної сплати), та інші відповідні витрати та видатки, які зазнав ПриватБанк, передає УНН.

Деталі

Постійна палата третейського суду в Гаазі винесла Остаточне арбітражне рішення у справі № 2015-21 на користь ПриватБанку (далі Банк) проти росії (далі відповідач) – в арбітражному провадженні, розпочатому банком у 2015 році, відповідно до двосторонньої угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року.

Остаточне арбітражне рішення є очевидною та важливою перемогою, яка стала підсумком 11-річної юридичної боротьби ПриватБанку за досягнення правосуддя та принципу, згідно з яким незаконна експропріація має мати наслідки. Арбітражний суд підтвердив право банку на значну компенсацію, проценти та відшкодування витрат. Ми очікуємо, що арбітражне рішення буде виконано та виплачено в повному обсязі, і ми вживатимемо всіх необхідних заходів для забезпечення виплати та захисту інтересів банку та його стейкхолдерів – зазначила Солвіта Деглава, членкиня Правління з питань реорганізації та проблемних активів ПриватБанку.

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Рішення ґрунтується на попередніх висновках Арбітражного суду про те, що він має юрисдикцію розглядати позовні вимоги ПриватБанку та що ці вимоги є прийнятними, а також про те, що відповідач порушив статтю 5 Угоди. В остаточному рішенні Арбітражний суд відхилив заперечення відповідача щодо незаконності інвестицій і постановив, що воно не позбавляє суд юрисдикції та не робить позовні вимоги неприйнятними, і присудив Банку компенсацію та відшкодування витрат.

Додамо

Як повідомлялося раніше, до квітня 2014 року ПриватБанк здійснював істотну операційну діяльність та зберігав цінні активи на Кримському півострові, включно з кредитами, нерухомістю та грошовими коштами. Незабаром після незаконної окупації Криму відповідач вжив низку заходів, які призвели до незаконної експропріації активів банку та припинення його діяльності в Криму.