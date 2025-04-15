ПриватБанк

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19162 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 133208 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 125005 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126446 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125021 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127720 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192074 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76754 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164006 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115331 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

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Суд підтвердив неможливість судового оскарження процедури bail-in ПриватБанку

Верховний Суд закрив справу Суркісів проти ПриватБанку щодо 150 млн доларів, підтвердивши законність процедури bail-in. Рішення НБУ щодо bail-in не можуть бути оскаржені.

Економіка • 4 квітня, 14:05 • 10925 перегляди

З 1 квітня скасовано обмеження НБУ на перекази між картками фізосіб у 150 тисяч гривень

Національний Банк України скасовує ліміт у 150 тисяч гривень на перекази між картками.

Економіка • 1 квітня, 03:13 • 23630 перегляди

Колекція годинників та подарунок в понад 12 млн гривень від колишньої дружини - декларація Тищенка

Микола Тищенко задекларував понад 12 млн гривень подарунку від колишньої дружини та колекцію годинників. Його зарплата за рік склала 425 тис. гривень.

Політика • 31 березня, 10:55 • 64300 перегляди

В Україні майже половина банків має іноземних акціонерів – дослідження

Держава контролює топ-5 банків України, іноземці - майже половину установ. Частина банків пов'язана з політиками та корпораціями, що впливає на їхню діяльність.

Економіка • 20 березня, 13:36 • 19001 перегляди

Доходи топ-10 банків України зросли на 14%: лідирують державні установи

Сукупний дохід десятки найбільших банків України збільшився на 14% і сягнув 267,2 млрд грн. Найкращі результати показали державні банки, особливо ПриватБанк та Ощадбанк.

Суспільство • 17 березня, 07:23 • 27047 перегляди

Клієнти українських банків повідомили про проблеми з безготівковими розрахунками: що відомо

Користувачі платіжних систем Visa та Mastercard пишуть, що не можуть розрахуватися в магазинах. Найбільші проблеми спостерігаються в Києві, Харкові, Одесі та Львові.

Суспільство • 9 березня, 10:01 • 46413 перегляди

Перші українці придбали житло через програму єОселя за допомогою сертифіката єВідновлення - Мінекономіки

Двоє ВПО стали першими, хто придбав житло через програму єОселя, використавши сертифікат єВідновлення як перший внесок.

Суспільство • 7 березня, 15:38 • 19113 перегляди

Верховний Суд відмовив Коломойському і підтвердив неможливість повернення ПриватБанку ексвласникам

Верховний Суд відхилив касаційну скаргу Коломойського щодо повернення ПриватБанку. Рішення є остаточним та підтверджує законність націоналізації банку державою.

Економіка • 27 лютого, 07:07 • 110833 перегляди

Суд та Мін’юст допомогли російському "Альфа-Банку" попри санкції Президента вивести з України 3 млн доларів

Господарський суд Києва та Мін'юст сприяли виведенню 3 млн доларів "Альфа-Банку" через офшорну компанію. Заступник міністра юстиції Андрій Гайченко, колишній працівник структури банку, відіграв ключову роль у схемі.

Економіка • 22 лютого, 10:21 • 328343 перегляди

Прибуток українських банків у 2024 році виріс на 20% - Опендатабот

Прибуток українських банків у 2024 році зріс на 20% і склав 104 млрд грн після оподаткування. ПриватБанк отримав 39% загального прибутку, а державні банки заробили 65% від усієї суми.

Економіка • 21 лютого, 08:11 • 25377 перегляди

Справа про замовне вбивство: суд продовжив арешт Коломойському до 9 квітня

Печерський суд Києва продовжив тримання під вартою Ігоря Коломойського до 9 квітня у справі про організацію вбивства юриста Сергія Карпенка. Підозра стосується замовного вбивства директора юридичної компанії у Феодосії.

Кримінал та НП • 7 лютого, 15:07 • 25268 перегляди

Захист Коломойського ознайомився з менш ніж половиною томів кримінального провадження - БЕБ

Адвокати Коломойського вивчили 225 з 550 томів кримінального провадження БЕБ. Справа стосується заволодіння коштами НБУ, виділеними на рефінансування "Приватбанку"

Економіка • 19 січня, 11:24 • 50629 перегляди

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни

У UNIT. City відбувся GET Business Festival за участі понад 100 бізнес-лідерів на трьох сценах. 1400 учасників обговорювали стратегії розвитку, інновації та партнерські програми.

Новини Бізнесу • 16 грудня, 13:31 • 24349 перегляди
Ексклюзив

Обмеження на перекази до 50 тис. грн: експерт пояснив, як це змінить фінансові операції в Україні

НБУ та найбільші банки України підписали меморандум про обмеження переказів до 50 тис грн для ризикових клієнтів з 2025 року. Клієнти з підтвердженими доходами зможуть здійснювати перекази без обмежень.

Економіка • 11 грудня, 10:52 • 114424 перегляди

Від 50 до 150 тис. грн на місяць: найбільші банки домовилися про ліміти на карткові перекази

Найбільші банки України підписали Меморандум про встановлення лімітів на карткові перекази з лютого 2025 року. Ліміти становитимуть від 50 до 150 тис. грн на місяць залежно від рівня ризику клієнта.

Суспільство • 10 грудня, 19:30 • 28295 перегляди

Щонайменше 7 великих банків підпишуть між собою меморандум, щоб посилити контроль переказів - ЗМІ

Провідні банки України планують підписати меморандум про обмеження карткових переказів до 100 000 грн на місяць. Документ також передбачає посилений моніторинг ФОПів та обмеження кількості рахунків в одній валюті.

Суспільство • 10 грудня, 09:33 • 18807 перегляди

Мінус ще один банк: "Комінвестбанк" визнали неплатоспроможним

НБУ визнав "Комінвестбанк" неплатоспроможним через ризикову діяльність та недостовірну звітність. Банк, що займає 0,04% ринку, становив загрозу інтересам вкладників та кредиторів.

Економіка • 5 грудня, 12:19 • 17772 перегляди

Виплата компенсації за "Пакунок малюка" з 2025 року буде проводитися на постійній основі

З 2025 року грошова компенсація за "Пакунок малюка" стане постійною програмою. Батьки зможуть отримувати виплати через будь-який уповноважений банк, а не лише через ПриватБанк.

Суспільство • 5 грудня, 09:43 • 11995 перегляди

Приватбанк не повернуть Коломойському: рішення Верховного суду

Касаційний господарський суд Верховного суду відхилив касаційні скарги Коломойського та Triantal Investments Ltd щодо повернення ПриватБанку. Рішення є остаточним та підтверджує законність націоналізації 2016 року.

Економіка • 26 листопада, 11:33 • 15628 перегляди

Апеляція ВАКС залишила в силі арешт ексголови ПриватБанку Дубілета

Апеляційна палата ВАКС не задовольнила скаргу захисту ексголови ПриватБанку Олександра Дубілета на ухвалу про арешт. Рішення суду від 16 жовтня про тримання під вартою залишається в силі.

Політика • 18 листопада, 11:59 • 18346 перегляди

Справа ПриватБанку: суд стягнув 5 млн грн застави з ексзаступниці голови правління банку

ВАКС стягнув 5 млн грн застави з Людмили Шмальченко через неявку в суд та збільшив заставу до 51 млн грн. Справа стосується розтрати 8,2 млрд грн напередодні націоналізації "Приватбанку".

Кримінал та НП • 11 листопада, 15:31 • 16767 перегляди

Кількість позовів до боржників від українських банків цьогоріч зменшилась на 25%: хто найчастіше позивається

За 10 місяців 2024 року банки подали 68 тисяч позовів проти боржників, що на чверть менше ніж торік. Monobank став лідером з 21 тисячею позовів, за ним слідують А-Банк та ПриватБанк.

Суспільство • 11 листопада, 07:59 • 17182 перегляди

Частка проблемних кредитів у банках знизилася, але ще не досягла довоєнного рівня - НБУ

За 9 місяців 2024 року частка непрацюючих кредитів у банках України скоротилася до 32,3%, що на 5% менше ніж на початок року. Без врахування боргів ПриватБанку та старих боргів частка NPL становить 20,9%.

Економіка • 1 листопада, 15:03 • 22383 перегляди

З початку року за програмою "5-7-9%" видали кредитів на 69 млрд гривень

З початку 2024 року підприємцям видано 18 532 кредити на суму 69 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Програма фокусується на інвестиційних цілях та розвитку енергетичних спроможностей бізнесу, ОСББ та ЖБК.

Економіка • 14 жовтня, 11:25 • 14663 перегляди
Ексклюзив

Програма uResidency: перші користувачі зареєстрували ФОП і відкрили рахунки

Мінцифри поділилося першими результатами впровадження програми електронного резидентства uResidency. Відомство планує розширити функції для е-резидентів та залучити нові країни до участі в програмі.

Економіка • 8 жовтня, 10:55 • 108759 перегляди

ПриватБанк знову намагатиметься продати з аукціону третій за площею ТЦ у Дніпрі

ПриватБанк знову спробує продати ТЦ "Приозерний" у Дніпрі на аукціоні СЕТАМ. Стартова ціна знижена до 352,7 млн грн, торги заплановані на 16 жовтня 2024 року.

Економіка • 4 жовтня, 13:36 • 14600 перегляди
Ексклюзив

Справа на мільйони або куди зникли кошти із декларації в.о. заступника голови ДПС Сокура

Євгеній Сокур не відобразив у декларації за 2023 рік 2,6 млн грн від продажу цінних паперів. За це його можуть притягнути до адміністративної відповідальності і заборонити займати державні посади.

Економіка • 1 жовтня, 10:28 • 196473 перегляди

Коломойському змінили підозру: додано нові деталі про фінансові злочини

Детективи БЕБ змінили підозру Ігорю Коломойському, додавши нові деталі про механізми фінансових злочинів. Йдеться про незаконні дії з банківськими документами, заволодіння коштами та їх легалізацію.

Економіка • 9 серпня, 19:09 • 43014 перегляди

Третій за площею ТЦ у Дніпрі виставлений на продаж в рамках реалізації нерухомості ПриватБанку

ПриватБанк виставив на аукціон ТЦ 'Приозерний' у Дніпрі через СЕТАМ. Стартова ціна - 430 млн грн, площа - 32 408,7 кв. м, аукціон відбудеться 28 серпня 2024 року.

Економіка • 29 липня, 09:46 • 23674 перегляди

Наступного тижня Коломойський знову спробує повернути собі ПриватБанк

29 липня суд розгляне апеляцію Коломойського на рішення про закриття справи щодо повернення акцій ПриватБанку. Банк сподівається на справедливе рішення, оскільки за законом акції не можуть бути повернуті колишнім власникам.

Економіка • 26 липня, 17:30 • 43601 перегляди