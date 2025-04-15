ПриватБанк

Частка проблемних кредитів у банках знизилася, але ще не досягла довоєнного рівня - НБУ

За 9 місяців 2024 року частка непрацюючих кредитів у банках України скоротилася до 32,3%, що на 5% менше ніж на початок року. Без врахування боргів ПриватБанку та старих боргів частка NPL становить 20,9%.