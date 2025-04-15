Верховний Суд закрив справу Суркісів проти ПриватБанку щодо 150 млн доларів, підтвердивши законність процедури bail-in. Рішення НБУ щодо bail-in не можуть бути оскаржені.
Національний Банк України скасовує ліміт у 150 тисяч гривень на перекази між картками.
Микола Тищенко задекларував понад 12 млн гривень подарунку від колишньої дружини та колекцію годинників. Його зарплата за рік склала 425 тис. гривень.
Держава контролює топ-5 банків України, іноземці - майже половину установ. Частина банків пов'язана з політиками та корпораціями, що впливає на їхню діяльність.
Сукупний дохід десятки найбільших банків України збільшився на 14% і сягнув 267,2 млрд грн. Найкращі результати показали державні банки, особливо ПриватБанк та Ощадбанк.
Користувачі платіжних систем Visa та Mastercard пишуть, що не можуть розрахуватися в магазинах. Найбільші проблеми спостерігаються в Києві, Харкові, Одесі та Львові.
Двоє ВПО стали першими, хто придбав житло через програму єОселя, використавши сертифікат єВідновлення як перший внесок.
Верховний Суд відхилив касаційну скаргу Коломойського щодо повернення ПриватБанку. Рішення є остаточним та підтверджує законність націоналізації банку державою.
Господарський суд Києва та Мін'юст сприяли виведенню 3 млн доларів "Альфа-Банку" через офшорну компанію. Заступник міністра юстиції Андрій Гайченко, колишній працівник структури банку, відіграв ключову роль у схемі.
Прибуток українських банків у 2024 році зріс на 20% і склав 104 млрд грн після оподаткування. ПриватБанк отримав 39% загального прибутку, а державні банки заробили 65% від усієї суми.
Печерський суд Києва продовжив тримання під вартою Ігоря Коломойського до 9 квітня у справі про організацію вбивства юриста Сергія Карпенка. Підозра стосується замовного вбивства директора юридичної компанії у Феодосії.
Адвокати Коломойського вивчили 225 з 550 томів кримінального провадження БЕБ. Справа стосується заволодіння коштами НБУ, виділеними на рефінансування "Приватбанку"
У UNIT. City відбувся GET Business Festival за участі понад 100 бізнес-лідерів на трьох сценах. 1400 учасників обговорювали стратегії розвитку, інновації та партнерські програми.
НБУ та найбільші банки України підписали меморандум про обмеження переказів до 50 тис грн для ризикових клієнтів з 2025 року. Клієнти з підтвердженими доходами зможуть здійснювати перекази без обмежень.
Найбільші банки України підписали Меморандум про встановлення лімітів на карткові перекази з лютого 2025 року. Ліміти становитимуть від 50 до 150 тис. грн на місяць залежно від рівня ризику клієнта.
Провідні банки України планують підписати меморандум про обмеження карткових переказів до 100 000 грн на місяць. Документ також передбачає посилений моніторинг ФОПів та обмеження кількості рахунків в одній валюті.
НБУ визнав "Комінвестбанк" неплатоспроможним через ризикову діяльність та недостовірну звітність. Банк, що займає 0,04% ринку, становив загрозу інтересам вкладників та кредиторів.
З 2025 року грошова компенсація за "Пакунок малюка" стане постійною програмою. Батьки зможуть отримувати виплати через будь-який уповноважений банк, а не лише через ПриватБанк.
Касаційний господарський суд Верховного суду відхилив касаційні скарги Коломойського та Triantal Investments Ltd щодо повернення ПриватБанку. Рішення є остаточним та підтверджує законність націоналізації 2016 року.
Апеляційна палата ВАКС не задовольнила скаргу захисту ексголови ПриватБанку Олександра Дубілета на ухвалу про арешт. Рішення суду від 16 жовтня про тримання під вартою залишається в силі.
ВАКС стягнув 5 млн грн застави з Людмили Шмальченко через неявку в суд та збільшив заставу до 51 млн грн. Справа стосується розтрати 8,2 млрд грн напередодні націоналізації "Приватбанку".
За 10 місяців 2024 року банки подали 68 тисяч позовів проти боржників, що на чверть менше ніж торік. Monobank став лідером з 21 тисячею позовів, за ним слідують А-Банк та ПриватБанк.
За 9 місяців 2024 року частка непрацюючих кредитів у банках України скоротилася до 32,3%, що на 5% менше ніж на початок року. Без врахування боргів ПриватБанку та старих боргів частка NPL становить 20,9%.
З початку 2024 року підприємцям видано 18 532 кредити на суму 69 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Програма фокусується на інвестиційних цілях та розвитку енергетичних спроможностей бізнесу, ОСББ та ЖБК.
Мінцифри поділилося першими результатами впровадження програми електронного резидентства uResidency. Відомство планує розширити функції для е-резидентів та залучити нові країни до участі в програмі.
ПриватБанк знову спробує продати ТЦ "Приозерний" у Дніпрі на аукціоні СЕТАМ. Стартова ціна знижена до 352,7 млн грн, торги заплановані на 16 жовтня 2024 року.
Євгеній Сокур не відобразив у декларації за 2023 рік 2,6 млн грн від продажу цінних паперів. За це його можуть притягнути до адміністративної відповідальності і заборонити займати державні посади.
Детективи БЕБ змінили підозру Ігорю Коломойському, додавши нові деталі про механізми фінансових злочинів. Йдеться про незаконні дії з банківськими документами, заволодіння коштами та їх легалізацію.
ПриватБанк виставив на аукціон ТЦ 'Приозерний' у Дніпрі через СЕТАМ. Стартова ціна - 430 млн грн, площа - 32 408,7 кв. м, аукціон відбудеться 28 серпня 2024 року.
29 липня суд розгляне апеляцію Коломойського на рішення про закриття справи щодо повернення акцій ПриватБанку. Банк сподівається на справедливе рішення, оскільки за законом акції не можуть бути повернуті колишнім власникам.