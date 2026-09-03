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Новим тимчасовим керівником Sense Bank стала Олена Зубченко

Київ • УНН

 • 632 перегляди

Олена Зубченко призначили виконувати обов’язки голови правління Sense Bank. Банк оновлює Наглядову раду після відсторонення фігурантів матеріалів НАБУ.

Новим тимчасовим керівником Sense Bank стала Олена Зубченко

Олена Зубченко стала виконувачкою обов'язків голови правління АТ "Сенс Банк". Про це повідомили у пресслужбі банку і додали, що триває оновлення складу Наглядової ради, передає УНН.

Обов’язки голови Правління банку виконує Олена Зубченко, яка має понад 20 років професійного досвіду, зокрема на керівних посадах у банківській, юридичній та державній сферах, включно з роботою у "ПриватБанку" та Міністерстві фінансів України, а також значну експертизу в сфері міжнародного права. Наразі АТ "Сенс Банк" продовжує працювати у штатному режимі, відповідно до законодавства, регуляторних вимог та внутрішніх документів 

- йдеться у повідомленні.

Крім того, як повідомили у пресслужбі, триває оновлення складу Наглядової ради АТ "Сенс Банк". У серпні Національним банком України було погоджено незалежного члена Наглядової ради – міжнародного банкіра Петера Новака. Найближчим часом очікується погодження НБУ ще двох новопризначених членів.

Після вступу на посаду одного з них Наглядова рада матиме необхідний склад для проведення правомочних засідань. Зокрема, до повноважень Наглядової ради належить прийняття рішень щодо припинення повноважень голови Правління, а також інших рішень у межах її виключної компетенції.

Додамо

У пресслужбі зазначили, що усі посадові особи АТ "Сенс Банк", які є фігурантами матеріалів, оприлюднених НАБУ 19.08.2026, відсторонені від виконання своїх посадових обов’язків та не мають доступу до управління банком.

Стосовно голови Правління АТ "Сенс Банк" суд визначив запобіжний захід у вигляді застави та поклав на нього певні обов’язки.

Окрім того, банк отримав рішення Національного банку України про невідповідність Олексія Ступака кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності та вимогу вжити невідкладних заходів для припинення його повноважень.

Голові Sense Bank Ступаку призначили 15 млн грн застави02.09.26, 21:31 • 4724 перегляди

Нагадаємо

Міністерство фінансів має чітке завдання активізувати процес продажу Sense Bank. Кошти від продажу банку підуть на фінансування потреб Сил оборони. 

Антоніна Туманова

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