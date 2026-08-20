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Sense Bank продадуть, а кошти від продажу спрямують на потреби Сил оборони - Корецький

Київ • УНН

 • 7414 перегляди

Мінфіну доручили прискорити прозорий і конкурентний продаж Sense Bank. Виручені кошти спрямують на потреби Сил оборони.

Sense Bank продадуть, а кошти від продажу спрямують на потреби Сил оборони - Корецький

Міністерство фінансів має чітке завдання активізувати процес продажу Sense Bank. Кошти від продажу банку підуть на фінансування потреб Сил оборони. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, передає УНН.

Міністерство фінансів має чітке завдання активізувати процес продажу Sense Bank. Необхідно забезпечити максимальну прозорість, конкурентність і ефективність цього процесу  

- повідомив Корецький.

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За його словами, паралельно Мінфін спільно з Нацбанком мають вирішити всі накопичені проблеми  в цій фінустанові та забезпечити прозоре та якісне корпоративне управління.

Кошти від продажу банку підуть на фінансування потреб Сил оборони 

- резюмував Корецький.

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Нагадаємо

Напередодні уряд ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради державного Сенс Банку Миколу Гладишенка. Також уряд ініціював відсторонення голови правління банку.

Антоніна Туманова

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