Sense Bank продадут, а средства от продажи направят на нужды Сил обороны — Корецкий
Киев • УНН
Минфину поручили ускорить прозрачную и конкурентную продажу Sense Bank. Вырученные средства направят на нужды Сил обороны.
Министерство финансов имеет четкое задание активизировать процесс продажи Sense Bank. Средства от продажи банка пойдут на финансирование потребностей Сил обороны. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.
Министерство финансов имеет четкое задание активизировать процесс продажи Sense Bank. Необходимо обеспечить максимальную прозрачность, конкурентность и эффективность этого процесса
НБУ прекращает полномочия председателя наблюдательного совета Sense Bank — Пышный20.08.26, 12:45 • 3026 просмотров
По его словам, параллельно Минфин совместно с Нацбанком должны решить все накопившиеся проблемы в этом финучреждении и обеспечить прозрачное и качественное корпоративное управление.
Средства от продажи банка пойдут на финансирование потребностей Сил обороны
НБУ проверит весь состав наблюдательного совета Sense Bank после обнародования материалов НАБУ - Пышный20.08.26, 13:09 • 3426 просмотров
Напомним
Накануне правительство приняло решение отстранить председателя наблюдательного совета государственного Сенс Банка Николая Гладышенко. Также правительство инициировало отстранение председателя правления банка.