Sense Bank продадут, а средства от продажи направят на нужды Сил обороны — Корецкий

Министерство финансов имеет четкое задание активизировать процесс продажи Sense Bank. Средства от продажи банка пойдут на финансирование потребностей Сил обороны. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

Министерство финансов имеет четкое задание активизировать процесс продажи Sense Bank. Необходимо обеспечить максимальную прозрачность, конкурентность и эффективность этого процесса - сообщил Корецкий.

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По его словам, параллельно Минфин совместно с Нацбанком должны решить все накопившиеся проблемы в этом финучреждении и обеспечить прозрачное и качественное корпоративное управление.

Средства от продажи банка пойдут на финансирование потребностей Сил обороны - резюмировал Корецкий.

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Напомним

Накануне правительство приняло решение отстранить председателя наблюдательного совета государственного Сенс Банка Николая Гладышенко. Также правительство инициировало отстранение председателя правления банка.