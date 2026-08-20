НБУ прекращает полномочия председателя наблюдательного совета Sense Bank — Пышный

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный уточнил, что решение в отношении главы наблюдательного совета Sense Bank Николая Гладышенко предусматривает именно прекращение его полномочий, а не отстранение. Об этом он сообщил во время заседания Верховной Рады Украины. Это произошло на фоне недавней спецоперации "Форест Гамп", которую проводили НАБУ и САП, передает УНН.

Детали

Комитет Национального банка по вопросам надзора за банками принял решение признать главу наблюдательного совета Сенс Банка Николая Гладышенко не соответствующим требованиям независимости. Это означает, что Николай Гладышенко не может быть членом наблюдательного совета, а его полномочия должны быть прекращены. Речь идет именно о прекращении, а не об отстранении - заявил Андрей Пышный.

По словам чиновника, Национальный банк выдвинул требование акционеру в лице правительства незамедлительно прекратить полномочия Николая Гладышенко и избрать нового члена наблюдательного совета.

Кроме того, Андрей Пышный напомнил, что после обнародования в мае 2026 года "пленок Миндича" НБУ инициировал проверку соответствия Гладышенко установленным законодательством критериям независимости и открыл соответствующее административное производство.

Напомним

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали видео с более полными аудиозаписями и подробностями дела в рамках спецоперации под названием "Форест Гамп" по разоблачению преступной организации, среди фигурантов дела — действующий и бывший народные депутаты, а также высокопоставленные должностные лица ОП.