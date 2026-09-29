Родной для всей страны "Шева" — Зеленский эмоционально поздравил Шевченко с юбилеем

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко с 50-летием, передает УНН.

"Когда человеку исполняется 50 лет и он является национальной легендой Украины, уместно обратиться к нему: "Андрей Николаевич". Но когда это наш крутой игрок и тренер, который столько раз приносил украинцам радость и гордость, и когда он действительно родной для всей страны, хочется сказать просто: Шева! С днем рождения!", — написал Зеленский.

Президент поблагодарил Шевченко "за все", особенно за такие нужные в эти тяжелые дни эмоции — для всех наших людей и всех наших воинов, а также для всех украинцев, которым наша сборная в эти дни подарила такой заряд позитива.

"С юбилеем, легенда. Побед тебе, нашей сборной, нашей стране, мира всем нам. Слава Украине", — добавил Зеленский.

Дополнение

Сегодня, 29 сентября, свое 50-летие отмечает президент Украинской ассоциации футбола, бывший игрок "Динамо", "Милана" и "Челси", экс-нападающий национальной сборной Украины, обладатель "Золотого мяча", бывший руководитель главной сборной Андрей Шевченко.

В 2022 году Шевченко получил от Президента награду "Национальная легенда Украины".

"Легенда киевского "Динамо" и сборной Украины. Победитель Лиги чемпионов и обладатель "Золотого мяча". Его имя включено в список ста лучших футболистов в истории. Эти и многие другие титулы прославили его на весь мир. А сейчас помогают ему объединять весь мир ради поддержки и помощи Украине. Амбассадор платформы UNITED24, наш великий спортсмен, великий чемпион, наша легенда Андрей Шевченко", — говорил Зеленский в 2022 году.

УНН сообщал, что Шевченко поздравили бывшие клубы. Сам Шевченко в Instagram поблагодарил всех за поздравления.

"Сегодня, в мой день рождения, я хочу поблагодарить моих родителей — за главные жизненные правила и за вашу безусловную любовь. Мою семью — за поддержку, за то, что вы рядом, даже когда я далеко от дома. Вы — моя опора. Благодарю моих тренеров — за требовательность, наставления и веру в меня. Каждый из вас оставил след в моей жизни. Благодарю партнеров — без вас я бы не достиг того, чего достиг. И благодарю моих оппонентов — вы заставляли меня становиться сильнее. Благодарю друзей — за верность и искренность, которые не зависели ни от побед, ни от поражений. И благодарю всех болельщиков — за вашу страсть, энергию и поддержку в хорошие и плохие времена. Спасибо, Украина. Моя Родина. Ты — моя сила и моя гордость. Слава Украине", — сказал Шевченко.

В комментариях "Шеву" поздравили бывшие партнеры и соперники. В частности, партнеры по "Челси" Михаэль Баллак, Джон Терри, Паулу Феррейра, партнер по "Милану" Алессандро Костакурта, а также заклятые соперники — Никола Вентола и Кристиан Вьери из "Интера".

Андрей Шевченко празднует 50-летие: путь от "Динамо" до УАФ

Напомним

Трансфер Андрея Шевченко в "Милан" состоялся благодаря VHS-кассете из редакции Mediaset. Скауты итальянского клуба не присутствовали на знаменитом матче против "Барселоны", где украинский нападающий оформил хет-трик, поэтому спортивному директору пришлось заказывать видеозапись игры у журналистов, после чего итальянский клуб оформил трансфер.