ВАКС вынес приговор экс-нардепу Демчаку в виде 3 лет лишения свободы условно за незаконное получение компенсации за жилье. Он должен уплатить штраф и перечислить 2 млн грн на United24.
Центр противодействия дезинформации разоблачил очередной российский фейк о якобы предложении ветеранам ВСУ покупать распаренную обувь со скидкой. Цель дезинформации - создать образ пренебрежения к ветеранам, подорвать доверие к власти и общественное единство.
Хаолян Сюй встретился с председателем Киевской ОВА в Гостомеле. Они осмотрели дом, восстановленный по программе UNITED24, где ПРООН контролировала процесс восстановления, что позволило сэкономить более 16 млн грн.
российская пропаганда распространяет фейковое видео от имени UNITED24 о планах Украины привлечь польских военных к ТЦК. Центр противодействия дезинформации опроверг эту информацию как ложную.
В Киевской области восстанавливают 18 многоквартирных домов, разрушенных российскими оккупантами, по программе UNITED24. Уже введено в эксплуатацию 4 дома, в частности в Гостомеле.
Начальник Киевской ОГА требует завершить восстановление детсада «Радуга» до конца 2024 года. В случае невыполнения, договор будет расторгнут, а подрядчик возместит убытки через суд.
«Агентство оборонных закупок» заключило контракты на более 400 тысяч беспилотников различных видов для Сил обороны Украины с начала года. За последние две недели подписан 21 контракт на дроны на сумму более 3 млрд грн.
На Киевщине 21 семья ВПЛ получила ключи от новых домов в Городке Хансена. Уникальный жилой комплекс, построенный американским меценатом, рассчитан на 421 семью и имеет всю необходимую инфраструктуру.
На Киевщине за счет UNITED24 отстроили пятиэтажный дом, разрушенный российскими войсками в марте 2022 года. В свои дома вернутся 300 жителей, восстановлено 9 полностью уничтоженных квартир.
NAVI победили в юбилейном мировом турнире по CS2.
Начальник КОВА Руслан Кравченко рассказал об уникальной антикоррупционной системе на Киевщине. Она включает сотрудничество с правоохранителями, привлечение общественности и международных партнеров для контроля расходов и закупок.
Общий сбор фестиваля составил 100 млн грн.
5 роботов 'Ярость', приобретенных за взносы UNITED24, предназначены для поддержки штурмовых действий и обнаружения огневых точек врага. Они вооружены пулеметом ПКТ, имеют броню, камеры 360° и повышенную проходимость.
Служба безопасности Украины вооружила морские беспилотники Sea Baby реактивными системами залпового огня, внедряя лучшие военно-технические решения для уничтожения врага.
Компания Lego выпустила конструкторы архитектурных памятников Украины, чтобы собрать средства на восстановление гимназии в Днепропетровской области, пострадавшей от российского ракетного удара, причем конструкторы вручаются в качестве призов за пожертвования от 24 долларов США.
Морские беспилотники СБУ "Sea Baby", теперь оснащены реактивными системами залпового огня "Град" и уже нанесли удар по российским позициям на Кинбурнской косе.
Сотрудничество бизнеса и государства - это лайт-вариант перевода экономики на военные рельсы, где бизнес работает на победу, говорит CEO WhiteBIT Владимир Носов.
В 2023 году правительство Украины выполняло государственный бюджет в условиях военного положения, но не выделило всех возможных ресурсов для финансирования мероприятий по отпору вооруженной агрессии России и ликвидации ее последствий, свидетельствует анализ Счетной палаты.
В 2024 году в Киевской области планируют восстановить 106 объектов на сумму более 3,9 млрд грн с помощью UNITED24 и Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, в частности 18 многоэтажек, 5 школ, 1 стадион, а также выдать до 1 500 жилищных сертификатов в рамках программы "еВідновлення".
UNITED24 вместе с представителями Украины на Евровидении-2023 Аленой Аленой и Джерри Хайлем собирают средства на восстановление гимназии в Великокостромской общине Днепропетровской области, которая была разрушена российской ракетой.
Украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе", рассказывающая о российской осаде Мариуполя, была показана в Европейском парламенте.
На фронт передали 2 000 единиц средств радиоэлектронной борьбы малой дальности украинской разработки для защиты военных позиций и глушения российских беспилотников.
Президент Зеленский призвал послов United24 сделать совместные публичные шаги, чтобы привлечь внимание Конгресса США и американцев к потребности Украины в постоянной поддержке в защите от российской агрессии.
Главное для будущего оператора дронов - желание учиться и уничтожать врага.
Владимир Носов, основатель криптобиржи WhiteBIT, получил уникальную награду из известняка и песка от UNITED24 за подписью Зеленского за значительные пожертвования на общую сумму более 415 миллионов гривен в поддержку Украины во время войны.
В Киевской области полностью или частично восстановлено более 17 000 объектов, поврежденных в результате российской агрессии.
Первый видеоотчет показывает беспилотники, приобретенные в рамках операции "Единство-2": новогодние фейерверки уничтожают вражескую технику вместе с десантом с помощью тепловизионной оптики, благодаря средствам, собранным UNITED24, фондом "Вернись живым" и monobank на 5000 беспилотников FPV.
Украинское правительство одобрило создание Центра авиации Службы безопасности Украины для выполнения задач, связанных с защитой национальной безопасности, территориальной целостности и борьбой с терроризмом, особенно в районах боевых действий.
Как сообщает UNITED24, цель проекта - напомнить миру о войне в Украине и собрать средства на восстановление Великокостромской гимназии, которую разрушили россияне.
92% украинцев делают пожертвования на помощь Вооруженным силам или тем, кто пострадал от войны, при этом средний размер перевода составляет 147 гривен, а 33% украинцев отправляет донаты регулярно.