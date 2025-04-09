Фандрейзинговая платформа UNITED24 отметила благодарностью вклад Владимира Носова за поддержку Украины

Владимир Носов, основатель криптобиржи WhiteBIT, получил уникальную награду из известняка и песка от UNITED24 за подписью Зеленского за значительные пожертвования на общую сумму более 415 миллионов гривен в поддержку Украины во время войны.