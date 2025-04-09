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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26330 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Беспилотники из второстепенных средств, как считалось в начале вторжения, должны стать приоритетными: в Ассоциации школ БПЛА рассказали об обучении пилотов

Главное для будущего оператора дронов - желание учиться и уничтожать врага.

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Владимир Носов, основатель криптобиржи WhiteBIT, получил уникальную награду из известняка и песка от UNITED24 за подписью Зеленского за значительные пожертвования на общую сумму более 415 миллионов гривен в поддержку Украины во время войны.

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На Киевщине восстановили более 17 тыс. объектов, которые повредили россияне - Руслан Кравченко

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Правительство согласовало создание Центра авиации СБУ

Украинское правительство одобрило создание Центра авиации Службы безопасности Украины для выполнения задач, связанных с защитой национальной безопасности, территориальной целостности и борьбой с терроризмом, особенно в районах боевых действий.

Война • 22 марта, 14:48 • 22890 просмотра

Во вселенной Minecraft появились соляные копи украинского Соледара

Как сообщает UNITED24, цель проекта - напомнить миру о войне в Украине и собрать средства на восстановление Великокостромской гимназии, которую разрушили россияне.

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Средний перевод 147 гривен: треть украинцев регулярно донатит на ВСУ - Deloitte

92% украинцев делают пожертвования на помощь Вооруженным силам или тем, кто пострадал от войны, при этом средний размер перевода составляет 147 гривен, а 33% украинцев отправляет донаты регулярно.

Общество • 13 марта, 10:55 • 29243 просмотра