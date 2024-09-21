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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Многоуровневая система: как власть на Киевщине борется с коррупцией

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21 сентября 2024, 14:12  •  6340 просмотра

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Начальник КОВА Руслан Кравченко рассказал об уникальной антикоррупционной системе на Киевщине. Она включает сотрудничество с правоохранителями, привлечение общественности и международных партнеров для контроля расходов и закупок.

Сотрудничество с правоохранителями и привлечение общественности - важные аспекты многоуровневой системы борьбы с коррупцией, которая введена на Киевщине. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН.

"Без преувеличений могу сказать, что мне удалось ввести на Киевщине уникальную многоуровневую антикоррупционную систему. Учитывая опыт работы в органах прокуратуры, четко понимаю, кто и где будет пытаться схитрить.

Когда возглавил Киевскую областную администрацию, всех предупредил - "договорняков" не будет, наживаться на средствах налогоплательщиков, особенно в условиях войны, не дам, закрывать глаза на дерибаны не собираюсь. Акцентировал на главном: что именно руководители районов, громад играют важнейшую роль в предотвращении коррупции на местах. Именно на них внимательно смотрят их непосредственные подчиненные, терпят ли они коррупцию.

В условиях войны запросы на справедливость и прозрачность всех процессов сверхвысокие. Как у общественности, так и у международных партнеров, иностранных инвесторов. Не будет доверия - не будет возможности восстанавливать Киевщину, экономически развивать ее и, в конце концов, возвращать людей в страну.

Время показало, что эффективные управленческие решения - действенный предохранитель", - рассказал Руслан Кравченко.

Он рассказал о мерах и инструментах, которые были внедрены.

"Прежде всего обеспечил эффективное сотрудничество с правоохранителями и антикоррупционными институтами. Совместно выявляем все слабые места, которые мешают развитию Киевщины. Постоянно координируем свою работу в рамках группы "Прозрачность и подотчетность" (группа с привлечением общественных организаций и СМИ - ред.)

Мониторим все расходы, тендерную документацию. Прежде всего закупки, касающиеся восстановления в громадах объектов, разрушенных российскими преступниками. Результаты нашей совместной деятельности вы можете также отслеживать в публикациях правоохранителей области о выявленных нарушениях в различных сферах, на различных объектах", - пояснил начальник КОВА.

По словам Кравченко, под особым вниманием вопрос наполнения бюджета, уплата налогов и сборов в общинах Киевщины.

"Сейчас активно работаем над определением всех владельцев или пользователей земли, наведением порядка в правоустанавливающих документах на земельные участки, распорядителями которых является государство. Вместе с налоговиками усилили контроль за фактами неоформления наемных работников и заработной платы "в конвертах"; выявляем объекты недвижимого имущества, владельцы которых не платят налог на него", - добавил глава областной администрации.

"Чим ви там зайняті? Розбазарюванням земель громади?" Голова КОВА влаштував рознос представникам ОТГ, які ігнорують ідентифікацію власників земель19 сентября 2024, 17:26 • 18441 просмотр

Начальник КОВА также рассказал о привлечении общественности. Так для контроля на всех уровнях создан Наблюдательный совет по вопросам восстановления. В его состав вошли представители ПРООН в Украине, "Трансперенси Интернешнл Украина", Института законодательных идей, Open Contracting Partnership, Центра исследований фискальной политики и Информационного агентства УНН.

"Активно привлекаем международников, которых знают в мире и которым доверяют. Например, ПРООН в Киевской области осуществляет технадзор за восстановлением объектов за счет UNITED24. Предоставляет также техподдержку в восстановлении объектов за средства Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Постоянно провожу комиссионные проверки объектов восстановления. Вместе с правоохранителями, общественностью, международными организациями на каждом из объектов изучаем весь спектр вопросов", - добавил Кравченко.

Благодаря совместному контролю власти и общественности и сотрудничеству с правоохранительными и антикоррупционными органами удается разоблачать коррупционные схемы. Так удается выявлять завышение закупочных цен на товары и услуги, которые закупают громады.

"Обнаруживаем - вместе с правоохранителями советуем отменять договоры, объявлять повторные тендеры.

Кстати, на областном уровне, чтобы избегать этого, обязал все структурные подразделения КОВА подписывать договоры на проведение работ по динамическим ценам. Цены на материалы меняются в течение действия договора в соответствии со среднерыночными. При подписании актов выполненных работ они финально корректируются сметчиком и на выходе не могут превышать среднерыночные.

Также обязал все структурные подразделения всегда оперативно предоставлять все документы по запросу правоохранителей. На это ориентирую районы и громады", - рассказал Кравченко.

Он также привел примеры двух конкретных кейсов в одном из которых удалось не просто разоблачить коррупцию, а уберечь военных от поставки некачественных дронов.

"Не так давно обратился в прокуратуру провести всестороннюю проверку информации Госаудитслужбы о нанесении ущерба на 14 млн грн при строительстве дорог и социальных учреждений в области, которые проводились в течение 2019-2021 годов. По моей инициативе Киевская ОВА разорвала договор по тендеру на закупку 1000 FPV-дронов.

Поставщик нарушил условия. Не такое количество дронов, не то качество. Почему я должен подвергать опасности военных, благодаря которым живем я и миллионы украинцев?" - рассказал Кравченко.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Киевская область
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