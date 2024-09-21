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Багаторівнева система: як влада на Київщині бореться з корупцією

Багаторівнева система: як влада на Київщині бореться з корупцією

Київ • УНН

 • 21873 перегляди

Начальник КОВА Руслан Кравченко розповів про унікальну антикорупційну систему на Київщині. Вона включає співпрацю з правоохоронцями, залучення громадськості та міжнародних партнерів для контролю витрат і закупівель.

Співпраця з правоохоронцями та залучення громадськості - важливі аспекти багаторівневої системи боротьби з корупцією, яку запроваджено на Київщині. Про це в інтерв'ю OBOZ.UA розповів начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, передає УНН.

"Без перебільшень можу сказати, що мені вдалося запровадити на Київщині унікальну багаторівневу антикорупційну систему. Зважаючи на досвід роботи в органах прокуратури, чітко розумію, хто й де намагатиметься схитрити.

Коли очолив Київську обласну адміністрацію, всіх попередив – "договірняків" не буде, наживатися на коштах платників податків, особливо в умовах війни, не дам, заплющувати очі на дерибани не збираюся. Акцентував на головному: що саме керівники районів, громад відіграють найважливішу роль у запобіганні корупції на місцях. Саме на них уважно дивляться їхні безпосередні підлеглі, чи толерують вони корупцію.

В умовах війни запити на справедливість і прозорість усіх процесів надвисокі. Як у громадськості, так і в міжнародних партнерів, іноземних інвесторів. Не буде довіри – не буде можливості відбудовувати Київщину, економічно розвивати її і, врешті-решт, повертати людей до країни.

Час показав, що ефективні управлінські рішення – дієвий запобіжник", - розповів Руслан Кравченко.

Він розповів про заходи та інструменти, що були впроваджені.

"Насамперед забезпечив ефективну співпрацю з правоохоронцями й антикорупційними інституціями. Спільно виявляємо всі слабкі місця, які заважають розвитку Київщини. Постійно координуємо свою роботу в межах групи "Прозорість та підзвітність" (група із залученням громадських організацій та ЗМІ - ред.)

Моніторимо всі витрати, тендерну документацію. Насамперед закупівлі, що стосуються відбудови в громадах об’єктів, зруйнованих російськими злочинцями. Результати нашої спільної діяльності ви можете також відстежувати у публікаціях правоохоронців області про виявлені порушення в різних сферах, на різних обʼєктах", - пояснив начальник КОВА.

За словами Кравченка, під особливою увагою питання наповнення бюджету, сплата податків та зборів у громадах Київщини.

"Зараз активно працюємо над визначенням усіх власників або користувачів землі, наведенням ладу у правовстановлюючих документах на земельні ділянки, розпорядниками яких є держава. Разом із податківцями посилили контроль за фактами неоформлення найманих працівників та заробітної плати "в конвертах"; виявляємо об’єкти нерухомого майна, власники яких не сплачують податок на нього", - додав очільник обласної адміністрації.

"Чим ви там зайняті? Розбазарюванням земель громади?" Голова КОВА влаштував рознос представникам ОТГ, які ігнорують ідентифікацію власників земель19.09.24, 20:26 • 19584 перегляди

Начальник КОВА також розповів про залучення громадськості. Так для контролю на всіх рівнях створено Спостережну раду з питань відбудови. До її складу увійшли представники ПРООН в Україні, "Трансперенсі Інтернешнл Україна", Інституту законодавчих ідей, Open Contracting Partnership, Центру досліджень фіскальної політики та Інформаційного агентства УНН.

"Активно залучаємо міжнародників, яких знають у світі та яким довіряють. Наприклад, ПРООН на Київщині здійснює технагляд за відбудовою обʼєктів за кошти UNITED24. Надає також техпідтримку у відновленні об’єктів за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Постійно проводжу комісійні перевірки об'єктів відбудови. Разом із правоохоронцями, громадськістю, міжнародними організаціями на кожному з об'єктів вивчаємо весь спектр питань", - додав Кравченко.

Завдяки спільному контролю влади та громадськості та співпраці з правоохоронними і антикоруційними органами вдається викривати корупційні схеми. Так вдається виявляти завищення закупівельних цін на товари і послуги, що закуповують громади.

"Виявляємо – разом із правоохоронцями радимо скасовувати договори, оголошувати повторні тендери.

До речі, на обласному рівні, щоб уникати цього, зобов'язав усі структурні підрозділи КОВА підписувати договори на проведення робіт за динамічними цінами. Ціни на матеріали змінюються впродовж дії договору відповідно до середньоринкових. Під час підписання актів виконаних робіт вони фінально коригуються кошторисником і на виході не можуть перевищувати середньоринкові.

Також зобов'язав усі структурні підрозділи завжди оперативно надавати всі документи за запитом правоохоронців. На це орієнтую райони та громади", - розповів Кравченко.

Він також навів приклади двох конкретних кейсів в одному з яких вдалося не просто викрити корупцію, а вберегти військових від постачання неякісних дронів.

"Не так давно звернувся до прокуратури провести всебічну перевірку інформації Держаудитслужби щодо завдання збитків на 14 млн грн під час будівництва доріг та соціальних закладів в області, які проводилися протягом 2019-2021 років. За моєю ініціативою Київська ОВА розірвала договір за тендером на закупівлю 1000 FPV-дронів.

Постачальник порушив умови. Не така кількість дронів, не та якість. Чому я маю наражати на небезпеку військових, завдяки яким живемо я і мільйони українців?" - розповів Кравченко.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Київщина
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