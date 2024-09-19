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"Чим ви там зайняті? Розбазарюванням земель громади?" Голова КОВА влаштував рознос представникам ОТГ, які ігнорують ідентифікацію власників земель

"Чим ви там зайняті? Розбазарюванням земель громади?" Голова КОВА влаштував рознос представникам ОТГ, які ігнорують ідентифікацію власників земель

Київ • УНН

 • 19584 перегляди

Руслан Кравченко провів жорстку розмову з представниками громад щодо ідентифікації землевласників. Він звинуватив владу Ірпеня у розбазарюванні земель та попередив про можливе втручання прокуратури.

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко сьогодні провів жорстку розмову із представниками громад, які ігнорують вимогу щодо проведення ідентифікації землевласників. Не оминув увагою й Ірпінь - уривок діалогу із чиновницею Ірпінської громади оприлюднив Telegram-канал "Активісти Ірпеня", передає УНН.

Деталі

Telegram-канал зауважує, що на нараду до керівництва області міський голова Ірпеня Маркушин відправив Анастасію Черкас - "дуже корумповану керівницю відділу земельних ресурсів виконкому Ірпінської міськради (із зарплатою, більшою, ніж у голови КОВА)".

"Активісти Ірпеня" також оприлюднили коротку стенограму і діалог, який відбувся між Черкас і Кравченком у присутності всіх громад Київщини.

"Голова Київської ОВА підняв Анастасію Черкас і питає:

- Чому Ірпінь ігнорує питання ідентифікації землевласників? Адже це кошти, які можна було б направити на відбудову, підтримку військових, реабілітацію ветеранів.

Анастасія Черкас (не довго думаючи) відповідає:

- Ви оце вибачте нас, вибачте, ми тут такі зайняті, такі зайняті...

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко, який дуже добре володіє інформацією, чим насправді зайняті чиновники з команди Маркушина, відрубав так відрубав:

- "Чим ви там зайняті? Розбазарюванням земель громади? Податки доведеться сплачувати. Більшість громад ідентифікували 50-70% власників земель. Тим громадам, які вирішили ігнорувати і не надають інформацію, доведеться прокуратурі пояснювати, чому не виконують свої безпосередні обовʼязки і чому держава втрачає десятки мільйонів гривень".

Зауважимо, Руслан Кравченко став першим головою Київської обласної адміністрації, який взявся наводити лад із земельними питаннями.

Ідентифікація влаників земель у багатьох громадах рухається занадто повільно. При цьому - бюджети громад та бюджет країни недоотримують значні суми податків.

Нагадаємо

18 громад Київщини ігнорують вимогу обласної державної адміністрації щодо ідентифікації власників земель. Начальник КОВА Руслан Кравченко звернувся до прокуратури та БЕБ для з'ясування всіх обставин, оскільки держава втрачає десятки мільйонів гривень податків.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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