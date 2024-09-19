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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Чем вы там заняты? Разбазариванием земель громады?" Глава КОВА устроил разнос представителям ОТГ, которые игнорируют идентификацию владельцев земель

"Чем вы там заняты? Разбазариванием земель громады?" Глава КОВА устроил разнос представителям ОТГ, которые игнорируют идентификацию владельцев земель

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 17:26  •  4214 просмотра

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Руслан Кравченко провел жесткий разговор с представителями громад по поводу идентификации землевладельцев. Он обвинил власть Ирпеня в разбазаривании земель и предупредил о возможном вмешательстве прокуратуры.

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко сегодня провел жесткий разговор с представителями громад, которые игнорируют требование о проведении идентификации землевладельцев. Не обошел вниманием и Ирпень - отрывок диалога с чиновницей Ирпенской громады обнародовал Telegram-канал "Активисты Ирпеня", передает УНН.

Детали

Telegram-канал отмечает, что на совещание к руководству области городской голова Ирпеня Маркушин отправил Анастасию Черкас - "очень коррумпированную руководительницу отдела земельных ресурсов исполкома Ирпенского горсовета (с зарплатой, большей, чем у председателя КОВА)".

"Активисты Ирпеня" также обнародовали краткую стенограмму и диалог, который состоялся между Черкас и Кравченко в присутствии всех громад Киевщины.

"Глава Киевской ОВА поднял Анастасию Черкас и спрашивает:

- Почему Ирпень игнорирует вопрос идентификации землевладельцев? Ведь это средства, которые можно было бы направить на восстановление, поддержку военных, реабилитацию ветеранов.

Анастасия Черкас (не долго думая) отвечает:

- Вы вот извините нас, извините, мы тут такие занятые, такие занятые...

Председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, который очень хорошо владеет информацией, чем на самом деле заняты чиновники из команды Маркушина, отрубил так отрубил:

- "Чем вы там заняты? Разбазариванием земель громады? Налоги придется платить. Большинство общин идентифицировали 50-70% владельцев земель. Тем громадам, которые решили игнорировать и не предоставляют информацию, придется прокуратуре объяснять, почему не выполняют свои непосредственные обязанности и почему государство теряет десятки миллионов гривен".

Отметим, Руслан Кравченко стал первым главой Киевской областной администрации, который взялся наводить порядок с земельными вопросами.

Идентификация владельцев земель во многих громадах движется слишком медленно. При этом - бюджеты громад и бюджет страны недополучают значительные суммы налогов.

Напомним

18 громад Киевщины игнорируют требование областной государственной администрации по идентификации владельцев земель. Начальник КОВА Руслан Кравченко обратился в прокуратуру и БЭБ для выяснения всех обстоятельств, поскольку государство теряет десятки миллионов гривен налогов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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