18 громад Київщини ігнорують вимогу щодо ідентифікації власників земель: Кравченко звернувся до правоохоронців

18 громад Київщини ігнорують вимогу обласної державної адміністрації щодо ідентифікації власників земель. Начальник КОВА Руслан Кравченко звернувся до прокуратури та БЕБ для з'ясування всіх обставин, оскільки держава втрачає десятки мільйонів гривень податків. Про це він повідомив у Facebook, передає УНН.



18 громад Київщини ігнорують вимогу КОДА щодо проведення ідентифікації власників земельних ділянок та надання відповідних звітів до податкової. Тому звернувся до Київської обласної прокуратури та БЕБ зʼясувати всі обставини та вжити необхідні заходи - написав Кравченко.

Інвентаризацію сільськогосподарських земель обговорили під час засідання робочої групи "Прозорість та підзвітність".

Податки за використання земель доведеться сплачувати. Більшість громад вже ідентифікували 50-70% власників земель. Але деякі, вирішили ігнорувати. Часу для того, щоб подати необхідну звітність було достатньо. Бігати і вмовляти – не збираюся. Тепер тим громадам, які не надають інформацію, доведеться органам прокуратури пояснювати чому не виконують свої безпосередні обовʼязки і чому держава втрачає десятки мільйонів гривень. - наголосив начальник КОВА.

За його словами, з початку року завдяки спільній роботі з податківцями власники земельних ділянок Київщини за використання земельних угідь додатково вже сплатили 93,6 млн грн податків із задекларованих на сьогодні понад 140 млн грн.

Також закликав громади, які цього не зробили, прискорити проведення нормативної грошової оцінки земель. Крім того, наголосив і на необхідності наведення ладу в питанні використання сільськогосподарських угідь не за призначенням.

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