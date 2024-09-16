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Київщина на майже 90% готова до опалювального сезону - Кравченко

Київщина на майже 90% готова до опалювального сезону - Кравченко

Київ • УНН

 • 15689 перегляди

Майже 90% об'єктів у Київській області готові до опалювального сезону. У школах та садочках регіону встановлено понад 1,9 тис. генераторів для забезпечення безперервного навчального процесу.

У Київській області майже 90% об'єктів готові до опалювального сезону. Райони, громади та відповідальні структури мають прискорити вирішення всіх проблемних питань, заявив начальник ОВА Руслан Кравченко за результатами проведення регіонального оперативного штабу з питань підготовки Київщини до опалювального сезону, повідомляє УНН.

Наразі всі роботи ведуться за графіком. Підготовка об’єктів до зими становить майже 90%. Насамперед йдеться про підготовку котелень, теплових мереж, житлових будинків, шкіл, садочків, лікарень. Ремонтуємо водопровідні та каналізаційні мережі, насосні станції, проводимо заготівлю палива, робимо запаси посипкового матеріалу, готуємо спеціалізовану прибиральну техніку

– сказав Руслан Кравченко.

Начальник КОВА також розповів, що на засіданні штабу обговорили і питання забезпечення закладів освіти генераторами. Кравченко наголосив, що навіть за умов вимкнення світла, потрібно забезпечити безперервний навчальний процес. У школах та садочках Київщини понад 1,9 тис. генераторів. 

"У школах та садочках Київщини на сьогодні понад 1,9 тис. генераторів різної потужності. Фактично, забезпечені всі заклади освіти. Водночас, доручив профільним департаментам вивчити всі заявки щодо додаткових потреб. І там, де дійсно є необхідність, вирішити це питання в найкоротші терміни", - вказав Кравченко.

Він також доручив громадам невідкладно навести лад в утриманні дерев, які висаджені біля ліній електропередач.

Україна активно готується до опалювального сезону: що буде з ціною на газ20.08.24, 23:21 • 26589 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКиївщина

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