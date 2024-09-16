Киевщина почти на 90% готова к отопительному сезону - Кравченко

В Киевской области почти 90% объектов готовы к отопительному сезону. Районы, громады и ответственные структуры должны ускорить решение всех проблемных вопросов, заявил начальник ОВА Руслан Кравченко по результатам проведения регионального оперативного штаба по вопросам подготовки Киевщины к отопительному сезону, сообщает УНН.

Сейчас все работы ведутся по графику. Подготовка объектов к зиме составляет почти 90%. Прежде всего речь идет о подготовке котельных, тепловых сетей, жилых домов, школ, садиков, больниц. Ремонтируем водопроводные и канализационные сети, насосные станции, проводим заготовку топлива, делаем запасы посыпочного материала, готовим специализированную уборочную технику - сказал Руслан Кравченко.

Начальник КОВА также рассказал, что на заседании штаба обсудили и вопрос обеспечения учебных заведений генераторами. Кравченко отметил, что даже в условиях отключения света, нужно обеспечить непрерывный учебный процесс. В школах и садиках Киевщины более 1,9 тыс. генераторов.

"В школах и садиках Киевщины на сегодня более 1,9 тыс. генераторов различной мощности. Фактически, обеспечены все учебные заведения. В то же время, поручил профильным департаментам изучить все заявки по дополнительным потребностям. И там, где действительно есть необходимость, решить этот вопрос в кратчайшие сроки", - указал Кравченко.

Он также поручил громадам безотлагательно навести порядок в содержании деревьев, которые высажены возле линий электропередач.

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