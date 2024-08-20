Украина активно готовится к отопительному сезону: что будет с ценой на газ

Украина активно готовится к отопительному сезону, увеличивая добычу газа и его запасы. Цена на газ для украинцев не изменится как минимум до конца апреля следующего года. Об этом заявил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев во время выступления на Конгрессе местных и региональных советов под председательством президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба Группы Нафтогаз, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что все бытовые потребители до конца следующего отопительного сезона будут платить 7,96 гривен за кубометр голубого топлива.

Национальная компания "Нафтогаз" действует исключительно в национальных интересах, поэтому цены повышаться в течение следующего отопительного сезона не будут, они стабильны. Должен успокоить всех украинцев, миллионы наших домохозяйств, наших потребителей - все будет в этом отношении абсолютно четко, стабильно. Цены остаются без изменений, - заявил глава группы «Нафтогаз» Алексей Чернышев.

Сейчас "Нафтогаз" наращивает добычу, заполняет хранилище и тесно сотрудничает с местными властями для своевременного начала отопительного сезона и улучшения состояния расчетов. Сейчас природный газ остается гарантированным, наиболее прогнозируемым и стабильным источником энергии для всех категорий потребителей, включая производителей тепла и электроэнергии.

В "Нафтогаз" отметили, что следующий отопительный сезон станет уже вторым подряд, который Украина планирует пройти на собственном газе.

Напомним

Предприятия Группы Нафтогаз добыли 8,6 млрд куб. м товарного газа за семь месяцев 2024 года. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, благодаря новым скважинам и технологиям.