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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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18 общин Киевщины игнорируют требование по идентификации владельцев земель: Кравченко обратился к правоохранителям

18 общин Киевщины игнорируют требование по идентификации владельцев земель: Кравченко обратился к правоохранителям

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 11:25  •  9636 просмотра

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18 общин Киевщины игнорируют требование КОГА по идентификации владельцев земель. Кравченко обратился в прокуратуру и БЭБ для выяснения обстоятельств, поскольку государство теряет десятки миллионов гривен налогов.

18 общин Киевщины игнорируют требование областной государственной администрации по идентификации владельцев земель. Начальник КОВА Руслан Кравченко обратился в прокуратуру и БЭБ для выяснения всех обстоятельств, поскольку государство теряет десятки миллионов гривен налогов. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН

18 общин Киевщины игнорируют требование КОГА о проведении идентификации владельцев земельных участков и предоставлении соответствующих отчетов в налоговую. Поэтому обратился в Киевскую областную прокуратуру и БЭБ выяснить все обстоятельства и принять необходимые меры

- написал Кравченко.  

Инвентаризацию сельскохозяйственных земель обсудили во время заседания рабочей группы «Прозрачность и подотчетность».   

Налоги за использование земель придется платить. Большинство общин уже идентифицировали 50-70% владельцев земель.  Но некоторые, решили игнорировать. Времени для того, чтобы подать необходимую отчетность было достаточно. Бегать и уговаривать - не собираюсь. Теперь тем общинам, которые не предоставляют информацию, придется органам прокуратуры объяснять почему не выполняют свои непосредственные обязанности и почему государство теряет десятки миллионов гривен. 

- подчеркнул начальник КОВА. 

По его словам, с начала года благодаря совместной работе с налоговиками владельцы земельных участков Киевщины за использование земельных угодий дополнительно уже уплатили 93,6 млн грн налогов из задекларированных на сегодня более 140 млн грн.

Также призвал общины, которые этого не сделали, ускорить проведение нормативной денежной оценки земель. Кроме того, отметил и необходимость наведения порядка в вопросе использования сельскохозяйственных угодий не по назначению.

Київщина на майже 90% готова до опалювального сезону - Кравченко16 сентября 2024, 14:15 • 15005 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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