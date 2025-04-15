ВАКС виніс вирок екснардепу Демчаку у вигляді 3 років позбавлення волі умовно за незаконне отримання компенсації за житло. Він повинен сплатити штраф та перерахувати 2 млн грн на United24.
Центр протидії дезінформації викрив черговий російський фейк про нібито пропозицію ветеранам ЗСУ купувати розпароване взуття зі знижкою. Мета дезінформації - створити образ зневаги до ветеранів, підірвати довіру до влади та суспільну єдність.
Хаолян Сюй зустрівся з головою Київської ОВА в Гостомелі. Вони оглянули будинок, відновлений за програмою UNITED24, де ПРООН контролювала процес відбудови, що дозволило зекономити понад 16 млн грн.
російська пропаганда розповсюджує фейкове відео від імені UNITED24 про плани України залучити польських військових до ТЦК. Центр протидії дезінформації спростував цю інформацію як неправдиву.
У Київській області відбудовують 18 багатоквартирних будинків, зруйнованих російськими окупантами, за програмою UNITED24. Вже введено в експлуатацію 4 будинки, зокрема в Гостомелі.
Начальник Київської ОВА вимагає завершити відбудову дитсадка "Веселка" до кінця 2024 року. У разі невиконання, договір буде розірвано, а підрядник відшкодує збитки через суд.
"Агенція оборонних закупівель" уклала контракти на понад 400 тисяч безпілотників різних видів для Сил оборони України з початку року. За останні два тижні підписано 21 контракт на дрони на суму понад 3 млрд грн.
На Київщині 21 родина ВПО отримала ключі від нових осель в Містечку Хансена. Унікальний житловий комплекс, побудований американським меценатом, розрахований на 421 родину і має всю необхідну інфраструктуру.
На Київщині коштом UNITED24 відбудували п'ятиповерховий будинок, зруйнований російськими військами у березні 2022 року. До своїх осель повернуться 300 мешканців, відновлено 9 повністю знищених квартир.
NAVI перемогли у ювілейному світовому турнірі з CS2.
Начальник КОВА Руслан Кравченко розповів про унікальну антикорупційну систему на Київщині. Вона включає співпрацю з правоохоронцями, залучення громадськості та міжнародних партнерів для контролю витрат і закупівель.
Загальний збір фестивалю сягнув 100 млн грн.
5 роботів 'Лють', придбаних за внески UNITED24, призначені для підтримки штурмових дій та виявлення вогневих точок ворога. Вони озброєні кулеметом ПКТ, мають броню, камери 360° та підвищену прохідність.
Служба безпеки України озброїла морські безпілотники Sea Baby реактивними системами залпового вогню, впроваджуючи найкращі військово-технічні рішення для знищення ворога.
Компанія Lego випустила конструктори архітектурних пам'яток України, щоб зібрати кошти на відбудову гімназії в Дніпропетровській області, яка постраждала від російського ракетного удару, причому конструктори вручаються в якості призів за пожертвування від 24 доларів США.
Морські безпілотники СБУ "Sea Baby", тепер оснащені реактивними системами залпового вогню" Град " і вже завдали удару по російських позиціях на Кінбурнській косі.
Співпраця бізнесу і держави - це лайт-варіант переведення економіки на воєнні рейки, де бізнес працює на перемогу, каже CEO WhiteBIT Володимир Носов.
У 2023 році уряд України виконував державний бюджет в умовах воєнного стану, але не виділив усіх можливих ресурсів для фінансування заходів з відсічі збройної агресії Росії та ліквідації її наслідків, свідчить аналіз Рахункової палати.
У 2024 році в Київській області планують відновити 106 об'єктів на суму понад 3,9 млрд грн за допомогою UNITED24 та Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, зокрема 18 багатоповерхівок, 5 шкіл, 1 стадіон, а також видати до 1 500 житлових сертифікатів в рамках програми "єВідновлення".
UNITED24 разом з представниками України на Євробаченні-2023 Альоною Альоною та Джеррі Хайлем збирають кошти на відбудову гімназії у Великокостромській громаді Дніпропетровській області, що була зруйнована російською ракетою.
Українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі", що розповідає про російську облогу Маріуполя, була показана в Європейському парламенті.
На фронт передали 2 000 одиниць засобів радіоелектронної боротьби малої дальності української розробки для захисту військових позицій та глушіння російських безпілотників.
Президент Зеленський закликав послів United24 зробити спільні публічні кроки, щоб привернути увагу Конгресу США та американців до потреби України в постійній підтримці у захисті від російської агресії.
Головне для майбутнього оператора дронів – бажання вчитися та нищити ворога.
Володимир Носов, засновник криптобіржі WhiteBIT, отримав унікальну нагороду з вапняку та піску від UNITED24 за підписом Зеленського за значні пожертви на загальну суму понад 415 мільйонів гривень на підтримку України під час війни.
У Київській області повністю або частково відновлено понад 17 000 об'єктів, пошкоджених внаслідок російської агресії.
Перший відеозвіт показує безпілотники, придбані в рамках операції "Єдність-2": новорічні феєрверки знищують ворожу техніку разом з десантом за допомогою тепловізійної оптики, завдяки коштам, зібраним UNITED24, фондом "Повернись живим" та monobank на 5000 безпілотників FPV.
Український уряд схвалив створення Центру авіації Служби безпеки України для виконання завдань, пов'язаних із захистом національної безпеки, територіальної цілісності та боротьбою з тероризмом, особливо в районах бойових дій.
Як повідомляє UNITED24, мета проєкту — нагадати світу про війну в Україні та зібрати кошти на відбудову Великокостромської гімназії, яку зруйнували росіяни.
92% українців роблять пожертви на допомогу Збройним силам або тим, хто постраждав від війни, при цьому середній розмір переказу становить 147 гривень, а 33% українців відправляє донати регулярно.