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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19500 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 134356 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 125364 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126815 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125312 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127877 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192496 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76765 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164015 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115353 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Незаконно отримав компенсацію за житло у столиці: ВАКС оголосив вирок екснардепу Демчаку

ВАКС виніс вирок екснардепу Демчаку у вигляді 3 років позбавлення волі умовно за незаконне отримання компенсації за житло. Він повинен сплатити штраф та перерахувати 2 млн грн на United24.

Політика • 4 квітня, 14:20 • 13334 перегляди

В мережі російської пропаганди вигадали черговий фейк про українських ветеранів

Центр протидії дезінформації викрив черговий російський фейк про нібито пропозицію ветеранам ЗСУ купувати розпароване взуття зі знижкою. Мета дезінформації - створити образ зневаги до ветеранів, підірвати довіру до влади та суспільну єдність.

Війна • 4 листопада, 15:54 • 20349 перегляди

Заступник Генсека ООН приїхав у Гостомель: разом із Кравченко відвідав відновлений будинок, який зруйнували росіяни

Хаолян Сюй зустрівся з головою Київської ОВА в Гостомелі. Вони оглянули будинок, відновлений за програмою UNITED24, де ПРООН контролювала процес відбудови, що дозволило зекономити понад 16 млн грн.

Суспільство • 22 жовтня, 13:54 • 18959 перегляди

Пропаганда рф поширює фейк від імені UNITED24 про нібито залучення польських військових до роботи у ТЦК

російська пропаганда розповсюджує фейкове відео від імені UNITED24 про плани України залучити польських військових до ТЦК. Центр протидії дезінформації спростував цю інформацію як неправдиву.

Війна • 17 жовтня, 23:51 • 99157 перегляди

На Київщині за програмою UNITED24 відновлюють 18 багатоквартирних будинків, зруйнованих росіянами - Кравченко

У Київській області відбудовують 18 багатоквартирних будинків, зруйнованих російськими окупантами, за програмою UNITED24. Вже введено в експлуатацію 4 будинки, зокрема в Гостомелі.

Суспільство • 29 вересня, 09:59 • 18052 перегляди

Кравченко: "Якщо дитсадок "Веселка" у Гостомелі не буде зданий до кінця цього року, з підрядниками буде розірвано договір”

Начальник Київської ОВА вимагає завершити відбудову дитсадка "Веселка" до кінця 2024 року. У разі невиконання, договір буде розірвано, а підрядник відшкодує збитки через суд.

Суспільство • 28 вересня, 10:45 • 16497 перегляди

Цьогоріч "Агенція оборонних закупівель" законтрактувала понад 400 тисяч дронів

"Агенція оборонних закупівель" уклала контракти на понад 400 тисяч безпілотників різних видів для Сил оборони України з початку року. За останні два тижні підписано 21 контракт на дрони на суму понад 3 млрд грн.

Війна • 27 вересня, 12:47 • 13750 перегляди

На Київщині 21 родина переселенців отримала житло в спеціальному Містечку Хансена - ОВА

На Київщині 21 родина ВПО отримала ключі від нових осель в Містечку Хансена. Унікальний житловий комплекс, побудований американським меценатом, розрахований на 421 родину і має всю необхідну інфраструктуру.

Суспільство • 25 вересня, 16:25 • 32622 перегляди

У Гостомелі коштом UNITED24 відновили зруйнований росіянами багатоквартирний будинок: відео

На Київщині коштом UNITED24 відбудували п'ятиповерховий будинок, зруйнований російськими військами у березні 2022 року. До своїх осель повернуться 300 мешканців, відновлено 9 повністю знищених квартир.

Суспільство • 25 вересня, 10:34 • 15322 перегляди

Нове кіберспортивне досягнення України: NAVI перемогли у ювілейному світовому турнірі з CS2

NAVI перемогли у ювілейному світовому турнірі з CS2.

Новини Бізнесу • 23 вересня, 09:59 • 19207 перегляди

Багаторівнева система: як влада на Київщині бореться з корупцією

Начальник КОВА Руслан Кравченко розповів про унікальну антикорупційну систему на Київщині. Вона включає співпрацю з правоохоронцями, залучення громадськості та міжнародних партнерів для контролю витрат і закупівель.

Київщина • 21 вересня, 14:12 • 21875 перегляди

Донат у 5 мільйонів, колекційний мерч та прибуток від магазину - "Аврора мультимаркет" підтримала фестиваль ATLAS UNITED 2024

Загальний збір фестивалю сягнув 100 млн грн.

Новини Бізнесу • 30 липня, 07:00 • 108756 перегляди

5 бойових роботів “Лють” невдовзі вирушать на фронт - Камишін

5 роботів 'Лють', придбаних за внески UNITED24, призначені для підтримки штурмових дій та виявлення вогневих точок ворога. Вони озброєні кулеметом ПКТ, мають броню, камери 360° та підвищену прохідність.

Війна • 24 липня, 18:07 • 29348 перегляди

"Ми щодня вдосконалюємось": Малюк розповів, як СБУ адаптувала РСЗВ "Град" до морського дрона "Sea Baby"

Служба безпеки України озброїла морські безпілотники Sea Baby реактивними системами залпового вогню, впроваджуючи найкращі військово-технічні рішення для знищення ворога.

Війна • 23 травня, 15:09 • 15150 перегляди

Lego випустив набори конструкторів пам'яток України, щоб зібрати кошти на відновлення пошкодженої школи

Компанія Lego випустила конструктори архітектурних пам'яток України, щоб зібрати кошти на відбудову гімназії в Дніпропетровській області, яка постраждала від російського ракетного удару, причому конструктори вручаються в якості призів за пожертвування від 24 доларів США.

Війна • 22 травня, 21:01 • 62190 перегляди

Оснащені "Градами" дрони "Sea Baby" відпрацювали по позиціях росіян на Кінбурнській косі - джерела

Морські безпілотники СБУ "Sea Baby", тепер оснащені реактивними системами залпового вогню" Град " і вже завдали удару по російських позиціях на Кінбурнській косі.

Війна • 22 травня, 06:39 • 19814 перегляди

Співпраця бізнесу і держави - це лайт-варіант переведення економіки на воєнні рейки, де бізнес працює на перемогу - CEO WhiteBIT Володимир Носов.

Співпраця бізнесу і держави - це лайт-варіант переведення економіки на воєнні рейки, де бізнес працює на перемогу, каже CEO WhiteBIT Володимир Носов.

Новини Бізнесу • 8 травня, 10:16 • 51624 перегляди

Кабмін виконав бюджет на 2023 рік, але не використав всі наявні ресурси для протидії вторгненню рф - Рахункова палата

У 2023 році уряд України виконував державний бюджет в умовах воєнного стану, але не виділив усіх можливих ресурсів для фінансування заходів з відсічі збройної агресії Росії та ліквідації її наслідків, свідчить аналіз Рахункової палати.

Війна • 7 травня, 15:21 • 20181 перегляди

Відновлення Київщини: в ОВА розповіли про плани на 2024 рік

У 2024 році в Київській області планують відновити 106 об'єктів на суму понад 3,9 млрд грн за допомогою UNITED24 та Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, зокрема 18 багатоповерхівок, 5 шкіл, 1 стадіон, а також видати до 1 500 житлових сертифікатів в рамках програми "єВідновлення".

Суспільство • 7 травня, 08:39 • 48263 перегляди

Артисти Євробачення збирають кошти на відновлення зруйнованої російською ракетою школи

UNITED24 разом з представниками України на Євробаченні-2023 Альоною Альоною та Джеррі Хайлем збирають кошти на відбудову гімназії у Великокостромській громаді Дніпропетровській області, що була зруйнована російською ракетою.

Суспільство • 25 квітня, 19:01 • 58516 перегляди

Український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" показали в Європарламенті

Українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі", що розповідає про російську облогу Маріуполя, була показана в Європейському парламенті.

Війна • 18 квітня, 00:46 • 46685 перегляди

Федоров: на фронт передали 2 тисячі засобів РЕБ ближньої дії

На фронт передали 2 000 одиниць засобів радіоелектронної боротьби малої дальності української розробки для захисту військових позицій та глушіння російських безпілотників.

Війна • 17 квітня, 12:40 • 73063 перегляди

Зеленський закликав амбасадорів United24 допомогти привернути увагу Конгресу й американців до України

Президент Зеленський закликав послів United24 зробити спільні публічні кроки, щоб привернути увагу Конгресу США та американців до потреби України в постійній підтримці у захисті від російської агресії.

Політика • 7 квітня, 13:47 • 38728 перегляди

Безпілотники з другорядних засобів, як вважалось на початку вторгнення, мають стати пріоритетними: в Асоціації шкіл БПЛА розповіли про навчання пілотів

Головне для майбутнього оператора дронів – бажання вчитися та нищити ворога.

Суспільство • 6 квітня, 15:22 • 35063 перегляди

Фандрейзингова платформа UNITED24 відзначила подякою внесок Володимира Носова за підтримку України

Володимир Носов, засновник криптобіржі WhiteBIT, отримав унікальну нагороду з вапняку та піску від UNITED24 за підписом Зеленського за значні пожертви на загальну суму понад 415 мільйонів гривень на підтримку України під час війни.

Економіка • 2 квітня, 19:05 • 55539 перегляди

На Київщині відновили понад 17 тис. обʼєктів, які пошкодили росіяни - Руслан Кравченко

У Київській області повністю або частково відновлено понад 17 000 об'єктів, пошкоджених внаслідок російської агресії.

Суспільство • 1 квітня, 12:25 • 24367 перегляди

НГУ показали як бійці "Азов" нищать ворожу техніку дронами від UNITED24

Перший відеозвіт показує безпілотники, придбані в рамках операції "Єдність-2": новорічні феєрверки знищують ворожу техніку разом з десантом за допомогою тепловізійної оптики, завдяки коштам, зібраним UNITED24, фондом "Повернись живим" та monobank на 5000 безпілотників FPV.

Війна • 25 березня, 18:47 • 31206 перегляди

Уряд погодив створення Центру авіації СБУ

Український уряд схвалив створення Центру авіації Служби безпеки України для виконання завдань, пов'язаних із захистом національної безпеки, територіальної цілісності та боротьбою з тероризмом, особливо в районах бойових дій.

Війна • 22 березня, 14:48 • 22891 перегляди

У всесвіті Minecraft з'явились соляні копальні українського Соледара

Як повідомляє UNITED24, мета проєкту — нагадати світу про війну в Україні та зібрати кошти на відбудову Великокостромської гімназії, яку зруйнували росіяни.

Війна • 21 березня, 14:42 • 23111 перегляди

Середній переказ 147 гривень: третина українців регулярно донатить на ЗСУ – Deloitte

92% українців роблять пожертви на допомогу Збройним силам або тим, хто постраждав від війни, при цьому середній розмір переказу становить 147 гривень, а 33% українців відправляє донати регулярно.

Суспільство • 13 березня, 10:55 • 29243 перегляди