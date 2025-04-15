Кабмін виконав бюджет на 2023 рік, але не використав всі наявні ресурси для протидії вторгненню рф - Рахункова палата

У 2023 році уряд України виконував державний бюджет в умовах воєнного стану, але не виділив усіх можливих ресурсів для фінансування заходів з відсічі збройної агресії Росії та ліквідації її наслідків, свідчить аналіз Рахункової палати.