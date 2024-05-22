Оснащені "Градами" дрони "Sea Baby" відпрацювали по позиціях росіян на Кінбурнській косі - джерела
Київ • УНН
Морські безпілотники СБУ "Sea Baby", тепер оснащені реактивними системами залпового вогню" Град " і вже завдали удару по російських позиціях на Кінбурнській косі.
Морські дрони СБУ "Sea Baby", на які українці збирали кошти через платформу "UNITED24", відтепер оснащені системами "Град" і вже активно "мінусують" окупантів. Позаминулої ночі "Sea Baby" відпрацювали з моря по позиціях росіян на Кінбурнській косі. Про це УНН повідомляє із посиланням на джерела.
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Як підтверджують наші джерела, позаминулої ночі "Sea Baby" СБУ спільно з ВМСУ ефективно відпрацювали з моря по позиціям росіян на Кінбурнській косі.
"Наш "Sea Baby" - це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. І сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди ефективно", - зазначив співрозмовник УНН у СБУ.
У Службі показали ексклюзивні кадри з випробувань "Sea Baby" раніше взимку та безпосередньо з виробництва дронів.
Оператор морського дрона СБУ: “Sea Baby” можуть звести до нуля ефективність цілого ворожого флоту15.04.24, 16:49 • 19023 перегляди