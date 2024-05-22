Оснащенные "Градами" дроны "Sea Baby" отработали по позициям россиян на Кинбурнской косе - источники

Морские дроны СБУ "Sea Baby", на которые украинцы собирали средства через платформу" UNITED24", отныне оснащены системами" Град "и уже активно" минусуют " оккупантов. Позапрошлой ночью "Sea Baby" отработали с моря по позициям россиян на Кинбурнской косе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на источники.

Детали

Как подтверждают наши источники, вне минувшей ночи "Sea Baby" СБУ совместно с ВМСУ эффективно отработали с моря по позициям россиян на Кинбурнской косе.

"Наш" Sea Baby " - это не просто дрон, а многофункциональная платформа, которая постоянно совершенствуется. И сегодня мы можем подтвердить, что они оснащены реактивной системой залпового огня и это технологическое решение уже показывает мощные результаты. Поэтому врага ждут новые сюрпризы. Работаем, как всегда эффективно", - отметил собеседник УНН в СБУ.

В Службе показали эксклюзивные кадры с испытаний "Sea Baby" ранее зимой и непосредственно с производства дронов.

Оператор морского дрона СБУ: "Sea Baby" могут свести к нулю эффективность целого вражеского флота