Оператор морского дрона СБУ: "Sea Baby" могут свести к нулю эффективность целого вражеского флота

Морские дроны Службы безопасности Украины в корне изменили концепцию военно-морских операций, а в будущем они смогут противостоять целым вражеским флотам, которые будут бессильны перед этим новым технологическим оружием. Об этом в интервью Youtube-каналу "Кровная Месть" рассказал сотрудник военной контрразведки СБУ под псевдонимом "Генерал кровной мести", который руководил одним из морских дронов "Sea Baby", которые поразили Крымский мост в 2023 году, передает УНН.

"Морские дроны СБУ уже в корне изменили концепцию военно-морских операций, а в будущем они смогут противостоять целым вражеским флотам, которые будут бессильными перед этим новым технологическим оружием. Армия морских дронов может эффективно бороться с целыми вражескими флотами, которые стоят миллиарды долларов и на которые работают целые концерны. Имея сотню-две таких морских дронов с возможностью индивидуальной адаптации их к современным сценариям ведения боевых действий, вражеский флот можно просто закрыть в бухтах противника", - рассказал спецназовец СБУ.

Он добавил, что при таких обстоятельствах вражеский флот станет обузой, а не полезным инструментом в достижении военных целей, ведь он просто не сможет никуда рыпнуться.

Сотрудник СБУ также поделился техническими деталями недавно представленного нового поколения дронов СБУ. Эта версия "Sea Baby" имеет улучшенные аквадинамические и технологические характеристики.

"Дрон может проходить более 1 тысячи километров неся более 1 тонны полезной нагрузки. Благодаря этому "Sea Baby" является многофункциональной платформой с возможностью установки на него различных модулей вооружения для уничтожения вражеских целей, а не только дроном-камикадзе", - подчеркнул спецназовец СБУ.

По его словам, в будущем морские дроны будут применять на всех континентах в условиях водного пространства, а в современных войнах преимущество будет иметь тот, кто использует интеллект и инновационность для создания современного технологического оружия, а не армия у которой больше живой силы.

Напомним

Модернизированный морской беспилотник "Sea Baby" Службы безопасности Украины может доставить почти тонну взрывчатки на расстояние более 1000 километров, что позволяет ему поражать цели в любой точке Черного моря.