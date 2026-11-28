Дональд Трамп

Демократи обіцяють провести рішучі розслідування щодо мільярдерів, пов’язаних із президентом США Дональдом Трампом, а також з’ясувати, як політика американського лідера сприяла зростанню їхніх прибутків, передає УНН із посиланням на The Guardian.

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Для елітного кола мільярдерів — союзників президента США Дональда Трампа, які щедро вклали десятки мільйонів доларів у його передвиборчу кампанію, іміджеві проєкти та криптовалютні ініціативи, — друга адміністрація Трампа стала джерелом значних прибутків. Цьому сприяли послаблення контролю, податкові пільги, федеральні контракти та інші привілеї.

Однак, оскільки демократи здобули контроль над Конгресом за підсумками проміжних виборів, на 2027 рік заплановано розслідування діяльності низки олігархів із табору "MAGA" (прихильників Трампа), які працюють у сферах високих технологій та криптовалют. Як повідомляють законодавці-демократи та експерти, у фокусі уваги опиниться те, яку вигоду отримали їхні компанії — а також сам президент — завдяки його "транзакційному" стилю управління.

Серед союзників Трампа, які, ймовірно, стануть об’єктом перевірок з боку комітетів Конгресу, — магнат SpaceX Ілон Маск, засновник Nvidia Дженсен Хуанг, а також "криптомагнати", зокрема засновник Binance Чанпен Чжао. Конгресмени, зокрема, мають намір з’ясувати, як принцип Трампа "послуга за послугу" (pay-to-play) приніс їм фінансові та політичні дивіденди.

Згідно зі звітом Forbes, опублікованим у вересні, особисті статки самого Трампа зросли на 2,7 мільярда доларів після його повторного обрання президентом у 2024 році — значною мірою завдяки "криптовалютним проєктам та закордонним угодам".

Крім того, сини Трампа — Ерік і Дональд-молодший — отримали значні фінансові прибутки у сферах технологій, криптовалют та інших галузях після повернення батька до влади. Очікується, що Конгрес також перевірить, чи не використовували вони свої зв’язки з Овальним кабінетом для отримання особистої вигоди.

У листопаді юристи Білого дому та Міністерства юстиції надіслали листи з погрозами провідним демократам у Конгресі. У них містилося попередження: якщо законодавці почнуть розслідувати діяльність впливових спонсорів Трампа та їхні федеральні контракти, на них самих може чекати перевірка або навіть кримінальне переслідування.

Експерти та правознавці, які відстежували фінансові операції Трампа — ті, що примножили його особисті статки та багатство його великих спонсорів, — вказують на численні докази того, що зв’язки між Трампом, його ключовими донорами та діловими партнерами завдали шкоди американській демократії.

"Особисті статки Трампа, його родини та найближчого оточення, а також його іміджеві проєкти фінансуються саме тими технологічними магнатами, чиї власні багатства та вплив зросли завдяки політиці й діям цієї адміністрації", — зазначив в електронному листі економіст Корнелльського університету Есвар Прасад. Раніше цього року Прасад забив на сполох щодо взаємодії Трампа з "криптомагнатами", заявивши виданню The Guardian: "Трамп і його родина зовсім не соромилися зближуватися з криптомагнатами й діяли досить зухвало, застосовуючи в цьому секторі підхід "послуга за гроші"".

Видання зауважує, поки в Конгресі лише планують розслідування, лідери технологічної галузі на чолі з Ілоном Маском, безумовно, виявилися одними з головних бенефіціарів другої адміністрації Трампа.

Трамп і республіканці налагодили особливо тісні зв’язки з Маском — найбагатшою людиною світу. У 2024 році він витратив майже 300 мільйонів доларів, щоб допомогти Трампу перемогти, а до того — близько 450 мільйонів доларів під час проміжних виборів, намагаючись (здебільшого безуспішно) підтримати кандидатів від Республіканської партії.

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Згідно з детальним звітом, опублікованим цієї осені позапартійною організацією Democracy Defenders Fund, компанії Маска отримали державні контракти на суму 6 мільярдів доларів у той період, коли він очолював ініціативу Трампа під назвою "Doge", спрямовану на скорочення федеральних витрат. Ще 10 мільярдів доларів у вигляді контрактів було отримано після того, як минулого року він залишив цю посаду.

Крім того, у дослідженні зазначається, що 25 федеральних агентств або відомств "вжили заходів, які принесли або потенційно могли принести користь його бізнесу".

У звіті DDF – "Трамп і Маск, 17 місяців потому" – також зазначається, що чистий капітал Маска "збільшився більш ніж удвічі з моменту його відходу з посади Доджа у травні 2025 року, зрісши приблизно з 419 мільярдів доларів до 900 мільярдів і 1 трильйон доларів".

"Головний висновок полягає в тому, що чинні рамки урядової етики дозволяють найбагатшій людині світу – великому політичному донору та колишньому урядовцю – заробляти мільярди на федеральних контрактах, тоді як його компанії отримують сприятливе ставлення в уряді", – йдеться у висновку звіту.

Перед виборами Маск на X пообіцяв дати відсіч тим, хто його переслідує, написавши: "Ті, хто починає зі мною сварки, повинні розуміти, що я дізнаюся, хто насправді смикає за ниточки, і прийду за ними".

Окремо Хуанг, який пішов у відставку з посади генерального директора Nvidia після того, як повідомлення про роман з ймовірним китайським шпигуном викликали побоювання щодо отримання Китаєм значного доступу до цінних мікрочіпів Nvidia, схоже, отримав вигоду від стилю управління президента, що передбачає плату за гру.

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Через 11 днів після відставки Хуанга, зіткнувшись з явним тиском з боку Трампа та інших членів його адміністрації, Nvidia оголосила про своє повернення на посаду генерального директора, що викликало двопартійне занепокоєння та заклики до слухань наступного місяця.

У 2025 році Хуанг був серед найбільших відомих донорів цінного банку Трампа, нібито виділивши 25 мільйонів доларів на фінансування цього підприємства, повідомляє Public Citizen, ліберальний наглядовий орган.

Більше того, фінансові звіти Трампа за 2026 рік показали, що акції Nvidia торгувалися понад 100 разів з моменту його повернення на посаду, із загальною вартістю транзакцій від 27 до 97 мільйонів доларів, повідомляє Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Crew).

Трамп заявив, що всі його акції управляються виключно незалежними зовнішніми радниками, і він не бере участі в торгівлі акціями. Трамп також неодноразово заперечував будь-які конфлікти інтересів або взаємодопомогу як президент.

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Як повідомляється, Трамп і його міністр торгівлі — мільярдер Говард Латнік — проігнорували попередження розвідки щодо національної безпеки та дозволили компанії Nvidia продавати свої передові чипи сінгапурській фірмі Megaspeed, що займається дата-центрами. До серпня 2025 року цією фірмою керувала Еліс Хуан — імовірна шпигунка, яка мала роман із Дженсеном Хуангом.

За даними ЗМІ, Еліс Хуан протягом кількох місяців підтримувала зв’язок із китайськими спецслужбами. У цей же період її фірма продала частину передових чипів Nvidia іншим дата-центрам у Південно-Східній Азії, пов’язаним із Китаєм. Щодо деяких із цих поставок виникли підозри, що чипи могли бути нелегально переправлені до КНР. Ця ситуація викликала критику з боку обох політичних партій, а також призвела до розбіжностей усередині самої адміністрації.

Крім того, низка великих криптовалютних компаній отримала вигоду від слабкого регулювання галузі з боку адміністрації. Серед них — Binance, найбільша у світі платформа для торгівлі криптовалютами. Минулого року, в рамках складної угоди, Binance допомогла криптовалютному проєкту родини Трампів — World Liberty Financial (запущеному лише восени 2024 року) — залучити 2 мільярди доларів від державного інвестиційного фонду, що підтримується Абу-Дабі.

Згідно зі звітністю, у 2025 році Трамп заробив понад 1,4 мільярда доларів на World Liberty та інших криптовалютних проєктах. Це становить близько двох третин від загального доходу в 2,2 мільярда доларів, зазначеного в його фінансових деклараціях за 2025 рік.

Відповідаючи на запитання журналістів про свої значні прибутки за минулий рік, Трамп заявив: "Знаєте, чому я отримую прибуток? Тому що фондовий ринок зростає. Усі отримують прибуток".

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Засновник Binance Чанпен Чжао у 2023 році визнав провину в порушенні законодавства про боротьбу з відмиванням грошей та санкційного режиму. Компанія Binance погодилася виплатити уряду 4,3 мільярда доларів як штрафи та відшкодування. Чжао, якому, за наявною інформацією, належить 90% акцій Binance, відбув чотиримісячний термін ув’язнення, а наприкінці минулого року отримав помилування від Трампа — крок, що викликав значний резонанс.

Після перемоги на виборах і здобуття другого президентського терміну Трамп видав низку виконавчих указів, спрямованих на підтримку криптовалютної індустрії. Зокрема, було послаблено регуляторні вимоги та нагляд з боку Комісії з цінних паперів і бірж (SEC). Це значна зміна курсу порівняно з періодом президентства Джо Байдена — саме такий крок Трамп обіцяв зробити під час свого виступу на великій біткойн-конференції в середині 2024 року. Криптовалютні магнати та пов'язані з ними групи вклали десятки мільйонів у проміжні вибори, здебільшого намагаючись перемогти демократів. Юридичні експерти та економісти тепер бачать достатньо підстав для розслідування тісних зв'язків між Трампом та його союзниками серед крипто- та високотехнологічних олігархів.

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Колишній головний юрисконсульт Федеральної виборчої комісії Ларрі Нобл сказав: "Незважаючи на зусилля Маска та інших технологічних та криптоолігархів, тепер вони зіткнуться з членами Конгресу, які ставитимуть під сумнів їхні минулі дії та плани на майбутнє, а також вимагатимуть відповідей щодо їхніх транзакційних та взаємовигідних стосунків з Трампом, а не безглуздих фотосесій та компліментів.

"Вони щойно зрозуміли, що демократія — це не якась комп'ютерна гра чи теоретична ідея. Це виборці, які здійснюють свою владу в режимі реального часу, і виборці були незадоволені".

Прасад висловив аналогічні занепокоєння.

Він сказав: "Трамп та його поплічники відкрито використовували свій вплив та спотворювали політичний апарат, який вони зараз контролюють, щоб надати перевагу технологічним магнатам, які однаково відкрито говорять про свої прямі та непрямі відплати Трампу, його родині та соратникам, а також про його політичні та інші справи".

Кілька майбутніх голів комісій Палати представників та Сенату заявили про початок розслідувань, які частково стосуватимуться провідних мільярдерів, включаючи Маска.

Сенатор Річард Блюменталь з Коннектикуту, який очолить постійний підкомітет з розслідувань, та Елізабет Воррен з Массачусетсу, яка очолить банківський комітет, ймовірно, продовжать розслідування деяких технологічних та криптовалютних магнатів, які отримали вигоду від своїх тісних зв'язків з Трампом.

У Палаті представників також очікується нове розслідування деяких олігархів, пов'язаних з Трампом, з боку Роберта Гарсії з Каліфорнії, який очолить комітет з нагляду Палати представників, та Джеймі Раскіна з Меріленду, який має намір очолити судовий комітет Палати представників.

Раскін у електронному листі вказав на деякі конкретні проблеми, які Конгрес розслідуватиме, включаючи іноземних інвесторів у World Liberty Financial та помилування Чжао Трампом.

"За чотири дні до того, як Трамп вступив на посаду (у 2025 році), фірма, яку підтримує радник ОАЕ з національної безпеки, як повідомляється, погодилася заплатити 500 мільйонів доларів за 49% частку в World Liberty, крипто-підприємстві родини Трампів", – сказав Раскін.

"До травня адміністрація Трампа оголосила про угоду, яка надасть ОАЕ доступ до передових американських чипів штучного інтелекту. Конгрес розгляне, чи допомогло ведення бізнесу з родиною президента Чжао отримати помилування, чи ОАЕ отримати доступ до цих чипів".

Раскін також зазначив, що сотні мільярдів, отриманих від надбагатих донорів, будуть розслідуватися.

"Деякі керівники технологічних компаній, які сиділи за Трампом на його інавгурації, керують компаніями, які зараз допомагають оплачувати його мільярдерський бальний зал. Який бізнес мали ці компанії до адміністрації, коли вони вишикувалися в чергу, щоб фінансувати його проект марнославства? Коли демократи візьмуть на себе ініціативу, ми розслідуємо нестримні конфлікти в адміністрації та напишемо законодавство, щоб припинити цей повсюдний егоїзм".

У листопаді юристи адміністрації надіслали різкі листи кільком демократам із Сенату та Палати представників, попередивши, що в разі проведення ними агресивних розслідувань щодо найближчих соратників Трампа, на них може чекати прискіплива перевірка і, можливо, навіть кримінальне переслідування.

Тодд Бланш, відданий прихильник Трампа, на початку листопада заявив в ефірі CNN, що демократи "тільки й роблять, що погрожують усьому, що відбувається в цій адміністрації", і натякнув, що проти членів Конгресу може бути порушено кримінальні справи.

Вже наступного дня юрисконсульт Білого дому Вілл Шарф виступив із безпрецедентною атакою на конституційні повноваження Конгресу. У листі до Гарсії він заявив, що наглядові розслідування "можуть перетнути межу і перетворитися на відвертий злочин". Він звинуватив Гарсію в намірі "вийти за межі" повноважень Конгресу.

Гарсія рішуче відкинув ці юридичні погрози. "Те, що зараз робить Тодд Бланш — це погроза, — сказав Гарсія в ефірі CNN. — Він погрожує нашому комітету. Він намагається завадити нам здійснювати реальний нагляд".

А 11 листопада Гарсія оприлюднив жорстку відповідь Шарфу: "Схоже, Дональду Трампу є що приховувати. Скажімо прямо: повноваження Конгресу ґрунтуються на першій статті Конституції, а не на дозволі Білого дому".

Раскін також дав відсіч нападкам з боку адміністрації.

Він заявив: "Юристам президента варто припинити ці безглузді випади про "помсту Конгресу". Це їхній стиль дій, а не наш. Ми в Конгресі виконуватимемо свою роботу, попри всі ці нападки й тиради. Насправді їм краще було б використати цей час, щоб привести до ладу власну документацію".

Експерти та колишні прокурори називають юридичні погрози з боку адвокатів Трампа тактикою залякування, яка не вплине на заплановані розслідування і не витримає перевірки в суді.

"Адміністрація Трампа налагодила симбіотичні відносини з технологічними мільярдерами", — зазначила колишня федеральна прокурорка Барбара Маккуейд, яка нині викладає право в Мічиганському університеті. Представники технологічного сектору роблять внески у виборчі кампанії та жертвують кошти на іміджеві проєкти Трампа, а адміністрація Трампа, своєю чергою, захищає їх від відповідальності чи державного регулювання. Обидві сторони побоюються розслідувань, які могли б перекрити цей безконтрольний грошовий потік. Як на мене, ці погрози кримінальним переслідуванням є частиною старої стратегії, згідно з якою найкращий захист — це напад.