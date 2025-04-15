Корнельський університет

Економіка Китаю показала зростання на 5% у 2024 році завдяки збільшенню виробництва та експорту. Проте країна стикається з
проблемами слабкого споживчого попиту та ризиком дефляції.
Антитрампівська група організувала відкритий лист, підписаний 200+ фахівцями з психічного здоров'я, про небезпечність Трампа як
лідера. Експерти стверджують, що він має симптоми тяжкого розладу особистості.
64-річний бізнесмен Майкл Клайн, співзасновник сервісу продажу квитків Fandango, загинув після падіння з 20 поверху готелю на
Манхеттені. Його бізнес зазнав труднощів під час пандемії, коли кінотеатри були закриті.