Корнельський університет

Зростання ВВП Китаю у 2024 році досягло цільового показника в 5%

Економіка Китаю показала зростання на 5% у 2024 році завдяки збільшенню виробництва та експорту. Проте країна стикається з проблемами слабкого споживчого попиту та ризиком дефляції.