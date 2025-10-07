Може прискорити еволюцію війни: Україна створила унікальний безпілотний надводний корабель

Україна розробила безпілотний надводний корабель, здатний перевозити кілька оптоволоконних дронів у спеціальних відкидних відсіках на корпусі. Він не має аналогів у всьому світі. Про це інформує видання Forbes, передає УНН.

Зазначається, що першими атаками, коли такі FPV-дрони запускалися з моря, стали удари по портах Туапсе та Новоросійськ у росії.

Ще у грудні минулого року ВМС України демонстрували можливість запуску FPV-дронів з внутрішніх відсіків морських дронів-носіїв класу "Магура".

З огляду на обмежені людські ресурси, країна покладається на дешеві безпілотні системи, створені для ефективного використання та одноразового застосування - розповів Грегорі Фалько, експерт з автономних систем Корнельського університету.

Forbes зазначає, що зараз і Україна, і росія прагнуть збільшити дальність дій своїх безпілотників, а використання морських дрононосіїв відкриває для цього нові перспективи.

Волоконно-оптичні FPV, що перевозяться на морських дронах-носіях, дозволяють успішно завдавати ударів по наземних або морських цілях незалежно від засобів протидії електронної війни - пояснив Рой Гардінер, аналітик з відкритих джерел у галузі озброєнь.

За його словами, ця інновація може змінити хід війни в Чорному морі, особливо для атак на віддалені цілі, як Туапсе та Новоросійськ.

Семюел Бендетт, старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки, наголосив, що Україна наразі лідирує у створенні різних типів дронів для різних завдань і що її досвід у цій сфері не має аналогів навіть у найрозвиненіших країнах світу.

