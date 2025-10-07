Може прискорити еволюцію війни: Україна створила унікальний безпілотний надводний корабель

$41.230.05
48.380.12
ukenru
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 15297 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 34777 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 32755 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 35961 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 66602 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 30953 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 37879 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 65162 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 76877 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 92189 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1м/с
86%
751мм
Популярнi новини
США розблокували можливість закупівлі Patriot, тепер все залежить від фінансування програми PURL – Зеленський6 жовтня, 14:40 • 5238 перегляди
Зниклих жінку та дитину знайшли мертвими у водоймі на Полтавщині: пошуки чоловіка триваютьPhoto6 жовтня, 14:59 • 10665 перегляди
Британія відреагувала на заяву Зеленського щодо використання її комплектуючих у російських дронах та ракетах 6 жовтня, 16:40 • 12004 перегляди
Шмигаль і прем’єр Нідерландів побували на підприємстві з виробництва українських БПЛАPhoto6 жовтня, 16:54 • 3344 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля18:42 • 6444 перегляди
Публікації
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 29880 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 39800 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 66602 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 181287 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 109307 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Беньямін Нетаньягу
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Європа
Нідерланди
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля18:42 • 6476 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 64743 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 61244 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 136824 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 68587 перегляди
Актуальне
Forbes
Су-30
МіГ-31
Су-24
Свіфт

Може прискорити еволюцію війни: Україна створила унікальний безпілотний надводний корабель

Київ • УНН

 • 1310 перегляди

Україна розробила безпілотний надводний корабель, який перевозить оптоволоконні дрони у спеціальних відсіках, не маючи аналогів у світі. Ця інновація дозволяє завдавати ударів по наземних та морських цілях незалежно від засобів РЕБ, що може змінити хід війни в Чорному морі.

Може прискорити еволюцію війни: Україна створила унікальний безпілотний надводний корабель

Україна розробила безпілотний надводний корабель, здатний перевозити кілька оптоволоконних дронів у спеціальних відкидних відсіках на корпусі. Він не має аналогів у всьому світі. Про це інформує видання Forbes, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що першими атаками, коли такі FPV-дрони запускалися з моря, стали удари по портах Туапсе та Новоросійськ у росії.

Ще у грудні минулого року ВМС України демонстрували можливість запуску FPV-дронів з внутрішніх відсіків морських дронів-носіїв класу "Магура".

З огляду на обмежені людські ресурси, країна покладається на дешеві безпілотні системи, створені для ефективного використання та одноразового застосування

- розповів Грегорі Фалько, експерт з автономних систем Корнельського університету.

Forbes зазначає, що зараз і Україна, і росія прагнуть збільшити дальність дій своїх безпілотників, а використання морських дрононосіїв відкриває для цього нові перспективи.

Волоконно-оптичні FPV, що перевозяться на морських дронах-носіях, дозволяють успішно завдавати ударів по наземних або морських цілях незалежно від засобів протидії електронної війни

- пояснив Рой Гардінер, аналітик з відкритих джерел у галузі озброєнь.

За його словами, ця інновація може змінити хід війни в Чорному морі, особливо для атак на віддалені цілі, як Туапсе та Новоросійськ.

Семюел Бендетт, старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки, наголосив, що Україна наразі лідирує у створенні різних типів дронів для різних завдань і що її досвід у цій сфері не має аналогів навіть у найрозвиненіших країнах світу.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виробляє 40 одиниць САУ "Богдана" на місяць. Також торік виготовлено 2,4 мільйона мінометних та артилерійських боєприпасів.

Українські оборонні компанії відкриють у Данії спільні виробництва - Шмигаль06.10.25, 20:07 • 2118 переглядiв

Віта Зеленецька

Технології
Корнелльський університет
Військово-морські сили Збройних сил України
Forbes
Чорне море
Володимир Зеленський
Україна