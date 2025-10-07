Может ускорить эволюцию войны: Украина создала уникальный беспилотный надводный корабль

Украина разработала беспилотный надводный корабль, способный перевозить несколько оптоволоконных дронов в специальных откидных отсеках на корпусе. Он не имеет аналогов во всем мире. Об этом информирует издание Forbes, передает УНН.

Детали

Отмечается, что первыми атаками, когда такие FPV-дроны запускались с моря, стали удары по портам Туапсе и Новороссийск в России.

Еще в декабре прошлого года ВМС Украины демонстрировали возможность запуска FPV-дронов из внутренних отсеков морских дронов-носителей класса "Магура".

Учитывая ограниченные человеческие ресурсы, страна полагается на дешевые беспилотные системы, созданные для эффективного использования и одноразового применения - рассказал Грегори Фалько, эксперт по автономным системам Корнельского университета.

Forbes отмечает, что сейчас и Украина, и Россия стремятся увеличить дальность действий своих беспилотников, а использование морских дрононосителей открывает для этого новые перспективы.

Волоконно-оптические FPV, перевозимые на морских дронах-носителях, позволяют успешно наносить удары по наземным или морским целям независимо от средств противодействия электронной войне - пояснил Рой Гардинер, аналитик по открытым источникам в области вооружений.

По его словам, эта инновация может изменить ход войны в Черном море, особенно для атак на отдаленные цели, как Туапсе и Новороссийск.

Сэмюэл Бендетт, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности, подчеркнул, что Украина сейчас лидирует в создании различных типов дронов для различных задач и что ее опыт в этой сфере не имеет аналогов даже в самых развитых странах мира.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина производит 40 единиц САУ "Богдана" в месяц. Также в прошлом году произведено 2,4 миллиона минометных и артиллерийских боеприпасов.

