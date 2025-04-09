Корнельский университет

Экономика Китая показала рост на 5% в 2024 году благодаря увеличению производства и экспорта. Однако страна сталкивается с
проблемами слабого потребительского спроса и риском дефляции.
Антитрамповская группа организовала открытое письмо, подписанное 200+ специалистами по психическому здоровью, об опасности Трампа
как лидера. Эксперты утверждают, что он имеет симптомы тяжелого расстройства личности.
64-летний бизнесмен Майкл Клайн, соучредитель сервиса продажи билетов Fandango, погиб после падения с 20 этажа отеля на
Манхэттене. Его бизнес испытал трудности во время пандемии, когда кинотеатры были закрыты.