Старшая дочь короля Таиланда умерла после почти четырех лет в коме

Принцесса Таиланда Баджракитиябха Нарендира Дебьявати, старшая дочь короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна, скончалась в возрасте 47 лет, сообщил в пятницу королевский дворец. Перед смертью у нее были многочисленные проблемы со здоровьем, и почти четыре года она находилась в коме. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Принцессу госпитализировали в декабре 2022 года после внезапной потери сознания, вызванной сердечным заболеванием, во время визита в северо-восточную провинцию Накхонратчасима. Для лечения ее вертолетом доставили в столицу — Бангкок.

По сообщению дворца, она скончалась в четверг вечером после ухудшения состояния из-за внутрибрюшной инфекции, колита, низкого артериального давления, аритмии и нарушения свертываемости крови.

Баджракитиябха, известная также как принцесса Па, родилась 7 декабря 1978 года в семье тогдашнего наследного принца Вачиралонгкорна и его первой жены, принцессы Соамсавали.

В Таиланде ее будут помнить благодаря активной общественной деятельности, усилиям по улучшению условий жизни женщин-заключенных и дипломатической карьере.

Она изучала право в Корнеллском университете, где получила степень магистра и доктора наук, а с 2006 по 2011 год работала юристом в Генеральной прокуратуре Таиланда.

В 2012–2014 годах была послом Таиланда в Австрии, Словении и Словакии, после чего вернулась к работе в прокуратуре в Бангкоке.

Также она основала благотворительную организацию, которая отстаивала права женщин-заключенных, в частности тех, кто был беременным во время отбывания наказания.

Принцесса Уэльская Кейт совершит первый официальный зарубежный визит после лечения рака

В 2017 году Баджракитиябху назначили послом доброй воли по вопросам верховенства права в Юго-Восточной Азии при Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

В 2021 году она перешла на службу в армию, где получила звание генерала и занимала должность начальника штаба в Командовании королевской безопасности.

Принцесса была одной из трех детей короля Вачиралонгкорна, имеющих официальные титулы и право претендовать на престол в соответствии с конституцией.

В октябре прошлого года в Таиланде в возрасте 93 лет скончалась королева-мать.

Королевский дворец проведет государственные похоронные церемонии, а правительство, как ожидается, объявит период национального траура.

Кронпринцессу Норвегии внесли в очередь на трансплантацию легких из-за ухудшения здоровья