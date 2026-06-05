Кронпринцессу Норвегии внесли в очередь на трансплантацию легких из-за ухудшения здоровья

$44.380.0351.670.14
ukenru
Эксклюзив
15:22 • 4926 просмотра
Водителя Mercedes, влетевшего в подземный переход, госпитализировали - эксклюзивные подробности жуткого ДТП в КиевеVideo
15:11 • 9320 просмотра
Четыре человека погибли, еще трое получили ранения: появилось видео момента жуткого ДТП в КиевеPhotoVideo
Эксклюзив
14:04 • 10587 просмотра
Как война меняет детей и что могут сделать взрослые для их поддержки
Эксклюзив
14:02 • 15729 просмотра
5 июня — Всемирный день окружающей среды: как украинцы меняют экопривычкиPhoto
Эксклюзив
12:41 • 19868 просмотра
Аудит уголовных дел БЭБ должен стать первым шагом к перезагрузке органа
11:30 • 17763 просмотра
Украина вернула из российского плена еще 185 защитников и гражданского - Зеленский
10:35 • 21150 просмотра
Международные резервы Украины продолжают "худеть" - сократились до $45,7 млрд
Эксклюзив
5 июня, 09:36 • 23079 просмотра
Суд в Одессе не смог начать рассмотрение дела о халатности медиков Odrex из-за неявки их защитников — эксперты указывают на затягивание
4 июня, 19:34 • 44036 просмотра
В ОП подтвердили, что получили ответ на письмо Зеленского Трампу относительно критического дефицита ПВО
4 июня, 18:38 • 70333 просмотра
Довольно войны — Зеленский написал путину открытое письмо с предложением встречи
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
2м/с
41%
750мм
Популярные новости
Mazda CX-50 опередила по продажам CX-5 благодаря стремительному росту спроса на гибридыPhoto5 июня, 06:56 • 15197 просмотра
В россии ситуация с наградами вышла из-под контроля, гражданские массово покупают боевые ордена — разведка5 июня, 07:49 • 16888 просмотра
Зеленский, Буданов, Штилерман: российские пропагандисты озвучили "расстрельный список"5 июня, 09:49 • 41533 просмотра
Как понять, что что-то пошло не так: советы врачей беременным10:56 • 28916 просмотра
Deep strike становятся все глубже, усиливая позиции УкраиныPhotoVideo12:42 • 15527 просмотра
публикации
5 июня — Всемирный день окружающей среды: как украинцы меняют экопривычкиPhoto
Эксклюзив
14:02 • 15729 просмотра
Deep strike становятся все глубже, усиливая позиции УкраиныPhotoVideo12:42 • 15647 просмотра
Аудит уголовных дел БЭБ должен стать первым шагом к перезагрузке органа
Эксклюзив
12:41 • 19868 просмотра
Как понять, что что-то пошло не так: советы врачей беременным10:56 • 29035 просмотра
Зеленский, Буданов, Штилерман: российские пропагандисты озвучили "расстрельный список"5 июня, 09:49 • 41655 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Румыния
Государственная граница Украины
Великобритания
Реклама
УНН Lite
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 71168 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 116459 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 121592 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 154922 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 146903 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Беспилотный летательный аппарат
Фильм

Кронпринцессу Норвегии внесли в очередь на трансплантацию легких из-за ухудшения здоровья

Киев • УНН

 • 1568 просмотра

Из-за ухудшения состояния здоровья Метте-Марит внесли в очередь на трансплантацию легких. Врачи оценивают ее состояние как критическое и опасное для жизни.

Кронпринцессу Норвегии внесли в очередь на трансплантацию легких из-за ухудшения здоровья

Кронпринцессу Норвегии Метте-Марит внесли в список ожидания на трансплантацию легких после значительного ухудшения состояния ее здоровья. По словам ее врачей в пятницу, без этой операции ей, вероятно, осталось жить всего около года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

У 52-летней супруги кронпринца Хокона, наследника норвежского престола, в 2018 году диагностировали легочный фиброз — хроническое заболевание, которое вызывает рубцевание легких и приводит к снижению поглощения кислорода.

В декабре Университетская больница Осло сообщила, что приближается время, когда необходимо провести трансплантацию, и что кронпринцессу еще не внесли в список потенциальных реципиентов в Норвегии.

Осталось жить около года

Однако в последние месяцы произошло "драматическое ухудшение" состояния Метте-Марит, из-за чего ей осталось жить около года, заявил на пресс-конференции в пятницу профессор Университетской больницы Осло Аре Хольм.

Это масштабная и сложная операция. Нужно быть достаточно больным, чтобы нуждаться в ней, но в то же время достаточно здоровым, чтобы выдержать само хирургическое вмешательство и тяжелый курс лечения

- отметил Хольм журналистам.

Королевский дворец в своем заявлении назвал состояние Метте-Марит "опасным для жизни".

Ранее на этой неделе кронпринц Хокон прервал официальный визит в Японию и вернулся домой, чтобы быть с женой, а дочь супругов, принцесса Ингрид Александра, прилетела обратно в Осло из Австралии, где она учится.

В Норвегии ежегодно проводится около 30–35 трансплантаций легких, и кронпринцесса становится в существующую очередь наравне с любым другим пациентом, сообщили в больнице. Там также добавили, что текущий список ожидания короткий.

Для успешного проведения трансплантации необходимо соблюдать специфические критерии, подчеркнул Хольм.

Орган должен подходить по размеру, иметь соответствующую группу крови, и мы должны убедиться, что у реципиента нет антител к тканевому типу этого органа. Речь идет о том, чтобы подобрать правильный орган правильному человеку. Это означает, что многие факторы должны совпасть, чтобы повысить шансы на успех

- сказал Хольм.

По данным самой больницы, до 90% пациентов с трансплантацией легких в Норвегии выживают в первый год после операции, а около 55% остаются живы через 10 лет.

Премьер-министр Йонас Гар Стёре высоко оценил кронпринцессу за откровенность относительно своего состояния и отметил, что это может помочь другим, кто страдает от подобных проблем.

Кронпринц и кронпринцесса откладывают празднование 25-й годовщины своей свадьбы, которое было запланировано на август этого года, добавили во дворце.

Метте-Марит было 25 лет, она была незамужней матерью-одиночкой и простолюдинкой, когда познакомилась с Хоконом на музыкальном фестивале в 1999 году. Это стало началом невероятного королевского романа, который начался со скандала в прессе, но в итоге покорил сердца большинства нации.

Королеву Норвегии Соню госпитализировали из-за болезни сердца27.05.26, 23:30 • 3757 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Брак
Йонас Гар Стере
Reuters
Осло
Норвегия
Япония