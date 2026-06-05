Кронпринцессу Норвегии внесли в очередь на трансплантацию легких из-за ухудшения здоровья

Кронпринцессу Норвегии Метте-Марит внесли в список ожидания на трансплантацию легких после значительного ухудшения состояния ее здоровья. По словам ее врачей в пятницу, без этой операции ей, вероятно, осталось жить всего около года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

У 52-летней супруги кронпринца Хокона, наследника норвежского престола, в 2018 году диагностировали легочный фиброз — хроническое заболевание, которое вызывает рубцевание легких и приводит к снижению поглощения кислорода.

В декабре Университетская больница Осло сообщила, что приближается время, когда необходимо провести трансплантацию, и что кронпринцессу еще не внесли в список потенциальных реципиентов в Норвегии.

Осталось жить около года

Однако в последние месяцы произошло "драматическое ухудшение" состояния Метте-Марит, из-за чего ей осталось жить около года, заявил на пресс-конференции в пятницу профессор Университетской больницы Осло Аре Хольм.

Это масштабная и сложная операция. Нужно быть достаточно больным, чтобы нуждаться в ней, но в то же время достаточно здоровым, чтобы выдержать само хирургическое вмешательство и тяжелый курс лечения - отметил Хольм журналистам.

Королевский дворец в своем заявлении назвал состояние Метте-Марит "опасным для жизни".

Ранее на этой неделе кронпринц Хокон прервал официальный визит в Японию и вернулся домой, чтобы быть с женой, а дочь супругов, принцесса Ингрид Александра, прилетела обратно в Осло из Австралии, где она учится.

В Норвегии ежегодно проводится около 30–35 трансплантаций легких, и кронпринцесса становится в существующую очередь наравне с любым другим пациентом, сообщили в больнице. Там также добавили, что текущий список ожидания короткий.

Для успешного проведения трансплантации необходимо соблюдать специфические критерии, подчеркнул Хольм.

Орган должен подходить по размеру, иметь соответствующую группу крови, и мы должны убедиться, что у реципиента нет антител к тканевому типу этого органа. Речь идет о том, чтобы подобрать правильный орган правильному человеку. Это означает, что многие факторы должны совпасть, чтобы повысить шансы на успех - сказал Хольм.

По данным самой больницы, до 90% пациентов с трансплантацией легких в Норвегии выживают в первый год после операции, а около 55% остаются живы через 10 лет.

Премьер-министр Йонас Гар Стёре высоко оценил кронпринцессу за откровенность относительно своего состояния и отметил, что это может помочь другим, кто страдает от подобных проблем.

Кронпринц и кронпринцесса откладывают празднование 25-й годовщины своей свадьбы, которое было запланировано на август этого года, добавили во дворце.

Метте-Марит было 25 лет, она была незамужней матерью-одиночкой и простолюдинкой, когда познакомилась с Хоконом на музыкальном фестивале в 1999 году. Это стало началом невероятного королевского романа, который начался со скандала в прессе, но в итоге покорил сердца большинства нации.

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