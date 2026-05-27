Королеву Норвегии Соню госпитализировали из-за болезни сердца
Киев • УНН
У королевы Сони диагностировали фибрилляцию предсердий и сердечную недостаточность. Она будет находиться в больнице несколько дней для обследования и наблюдения.
Королеву Норвегии Соню в среду госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает норвежский вещатель NRK со ссылкой на заявление королевского дворца, пишет УНН.
Детали
В дворце заявили, что у королевы диагностировали фибрилляцию предсердий и сердечную недостаточность.
Она пробудет в больнице несколько дней для обследований и наблюдения
По данным NRK, в последнее время королева Соня находилась на больничном и временно прекратила выполнение публичных обязанностей.
Дополнительных подробностей о состоянии здоровья королевы на данный момент не обнародуют.
