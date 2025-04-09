Йонас Гар Стёре

В 2025 году Норвегия предоставит 332 млн евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов и 83 млн евро на European Peace
Facility. Средства пойдут на закупку артиллерийских боеприпасов.
Норвегия выделяет дополнительные $95 млн на импорт газа в Украину через Европейский банк реконструкции и развития. Средства пойдут
на закупку газа из западных источников для нужд населения и предприятий.
По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, Норвегия является одним из лидеров поддержки Украины. Помощь
включает поддержку правительства, муниципалитетов и общества.
В Осло началась встреча Зеленского и Стере. Они обсудят гарантии безопасности, поставки F-16, артиллерии, инвестиции в
производство оружия и совместный европейский план.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре инициирует переговоры по расширению поддержки Украины в 2024 году. Ранее страна уже
выделила 155 млрд крон помощи до 2030 года по программе Нансена.