Украина сейчас находится в лучшей позиции, чем раньше - премьер Норвегии

Фото: Офис Президента Украины

Украина смогла усилить свои позиции на поле боя и эффективнее противодействовать российской агрессии, в то время как россия сталкивается с рядом собственных вызовов. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время общения со СМИ вместе с лидерами стран Северной Европы и Балтии и Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

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По словам норвежского премьера, страны формата NB8 остаются приверженными поддержке Украины и высоко оценивают стойкость украинского народа перед полномасштабным российским вторжением.

У нас сложилось впечатление, что Украина сейчас находится в лучшей позиции, чем раньше. Вы оказываете давление на поле боя, более эффективно защищаете себя, в то время как у россии есть определенные вызовы. В то же время она продолжает наносить неприемлемые удары по гражданскому населению Украины - сказал Стёре.

Он подчеркнул, что страны Северной Европы и Балтии будут продолжать поддерживать Украину.

Это встреча NB8, и Украина здесь среди своих ближайших друзей. Мы были привержены поддержке Украины с самого начала и остаемся таковыми сегодня - добавил премьер Норвегии.

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