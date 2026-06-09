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Украина готова помочь странам Европы защищаться от дронов - Зеленский

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Президент Зеленский предложил ЕС опыт Украины в противодействии дронам и РЭБ. Он отметил, что россия пытается создавать дополнительное напряжение среди европейских союзников Украины.

Украина готова помочь странам Европы защищаться от дронов - Зеленский
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украина готова делиться с европейскими партнерами опытом противодействия беспилотникам и средствам радиоэлектронной борьбы. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения со СМИ вместе с Президентом Эстонии Аларом Карисом, передает УНН.

Детали

По словам главы государства, россия пытается создавать дополнительное напряжение среди европейских союзников Украины.

россия будет продолжать отвечать на любые наши удары и пытаться эскалировать ситуацию внутри Европейского Союза. Мы понимаем, для чего это делается

 - отметил Зеленский.

Президент пояснил, что отдельные случаи попадания беспилотников в воздушное пространство других государств могут быть следствием воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

Мы начали работать над этим вопросом. У нас уже есть опыт такой работы со странами Ближнего Востока. Мы отправляли свои экспертные группы, они обучали, показывали, что нужно делать. Это достаточно быстрые и сильные решения

 - сказал он.

По словам Зеленского, Украина готова распространить этот опыт и на европейских партнеров.

Мы сделали это на Ближнем Востоке, и это сработало. Сейчас мы готовы сделать то же самое с нашими близкими партнерами в Европе. Мы готовы к этому

- подчеркнул Президент.

Половина людей вокруг путина хочет продолжения войны, другая половина хочет ее остановить - Зеленский09.06.26, 11:17 • 3228 просмотров

Андрей Тимощенков

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Владимир Зеленский
Эстония
Украина