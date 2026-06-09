Украина готова помочь странам Европы защищаться от дронов - Зеленский

Украина готова делиться с европейскими партнерами опытом противодействия беспилотникам и средствам радиоэлектронной борьбы. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения со СМИ вместе с Президентом Эстонии Аларом Карисом, передает УНН.

По словам главы государства, россия пытается создавать дополнительное напряжение среди европейских союзников Украины.

россия будет продолжать отвечать на любые наши удары и пытаться эскалировать ситуацию внутри Европейского Союза. Мы понимаем, для чего это делается

Президент пояснил, что отдельные случаи попадания беспилотников в воздушное пространство других государств могут быть следствием воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

Мы начали работать над этим вопросом. У нас уже есть опыт такой работы со странами Ближнего Востока. Мы отправляли свои экспертные группы, они обучали, показывали, что нужно делать. Это достаточно быстрые и сильные решения