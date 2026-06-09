Половина людей вокруг путина хочет продолжения войны, другая половина хочет ее остановить - Зеленский

Часть людей из окружения путина выступает за продолжение войны, часть — за ее завершение. российские бизнесмены понимают, что экономика рф находится в тяжелом состоянии. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian, пишет УНН.

Вокруг путина есть разные люди. Половина из них хочет продолжать эту войну, а другая половина хочет ее остановить. Бизнесмены понимают, что российская экономика в ужасном состоянии. Если западные страны — Европа, Канада и США — не будут снимать санкции, усилят давление на российский теневой флот и другие секторы, а Украина будет оставаться сильной на поле боя, мы будем ближе к миру — отметил Президент.

И добавил, что бизнесмену, который приехал передать месседж о потенциальной рамке дипломатических переговоров, он сказал: Украина была готова говорить с самого начала.

Мы не хотели этой войны и хотим ее остановить. Вчера я сказал журналистам, что в Анкоридже россия и США решили говорить об Украине без Украины. Это была ошибка, особенно для Америки, потому что путин ослабил позицию США. Думаю, он лгал президенту Соединенных Штатов. В любом случае мы готовы говорить, но мы не отдадим нашу территорию — акцентировал Зеленский.

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