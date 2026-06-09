Зеленский объяснил, как вступление Украины в ЕС повлияет на путина
Киев • УНН
Зеленский заявил, что вступление Украины в ЕС вызовет протесты различных народов внутри россии. Независимая Украина является крупнейшей политической угрозой для рф.
Российское политическое влияние на другие страны уменьшается, а независимая и свободная Украина – это самая большая и политически самая опасная страна для россии. Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian, пишет УНН.
Детали
По его словам, российское политическое влияние на другие страны уменьшается. Азербайджан – независимый. Вчерашние выборы в Армении стали большим успехом для ее независимости.
Также думаю, что россияне потеряли Молдову. Конечно, они не хотят потерять Украину, потому что независимая и свободная Украина - самая большая и политически самая опасная страна для россии
По его словам, когда Украина вступит в Европейский Союз, у главы рф Владимира путина возникнут внутренние проблемы с разными народами, особенно на Кавказе, и разные народы по всей россии будут задавать вопросы.
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