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Зеленский объяснил, как вступление Украины в ЕС повлияет на путина

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Зеленский заявил, что вступление Украины в ЕС вызовет протесты различных народов внутри россии. Независимая Украина является крупнейшей политической угрозой для рф.

Зеленский объяснил, как вступление Украины в ЕС повлияет на путина

Российское политическое влияние на другие страны уменьшается, а независимая и свободная Украина – это самая большая и политически самая опасная страна для россии. Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian, пишет УНН.

Детали

По его словам, российское политическое влияние на другие страны уменьшается. Азербайджан – независимый. Вчерашние выборы в Армении стали большим успехом для ее независимости.

Также думаю, что россияне потеряли Молдову. Конечно, они не хотят потерять Украину, потому что независимая и свободная Украина - самая большая и политически самая опасная страна для россии

- отметил Зеленский.

По его словам, когда Украина вступит в Европейский Союз, у главы рф Владимира путина возникнут внутренние проблемы с разными народами, особенно на Кавказе, и разные народы по всей россии будут задавать вопросы.

Зеленский надеется, что в Великобритании вернут флаги Украины на здания муниципалитетов09.06.26, 08:49 • 2276 просмотров

Ольга Розгон

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Владимир Путин
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Армения
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Владимир Зеленский
Украина
Молдова