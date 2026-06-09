Зеленский надеется, что в Великобритании вернут флаги Украины на здания муниципалитетов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Reform UK в некоторых местных советах в Великобритании снять украинский флаг было тем видом "небольшой ошибки, которая может разрушить большую дружбу", подчеркнув важность прочных двусторонних отношений, сообщает The Guardian, пишет УНН.

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На вопрос, должна ли Reform UK вернуть украинские флаги на здания городских советов в знак солидарности, после того как партия Найджела Фараджа заявила, что будут вывешены только флаги Святого Георгия и союза, он ответил: "Я надеюсь, что они их вернут".

Он добавил: "Я не хочу вмешиваться ни в какие политические дела, но, знаете, мир сегодня так чувствителен. Иногда маленькие, незначительные ошибки могут разрушить большую дружбу или огромные контакты.

Я думаю, что люди должны не совершать ошибок, не делать ничего, что может разрушить дружбу, и даже если люди это делают [я бы сказал:] "Хорошо, вы это сделали, пожалуйста, давайте вернемся к столу переговоров, давайте поговорим, давайте поймем друг друга".

Президент Украины указал, насколько две страны "нужны друг другу" в борьбе против россии, которая, по его словам, представляет угрозу не только для Украины, но и для Великобритании.

В интервью Guardian после переговоров с Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем в Лондоне, чтобы обсудить следующие шаги в конфликте, он сказал, что военная позиция Украины является самой сильной за более чем два года. "россия не побеждает", – заявил он.

Президент Украины также сообщил, что он, как пишет издание, "давил" на Стармера по поводу средств, полученных от продажи Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси" за 2,4 миллиарда фунтов стерлингов, которые правительство выделило на гуманитарные цели в Украине, и что он хочет, чтобы Великобритания была наравне с остальной Европой в вопросе санкций.

О приглашении короля в Украину

Зеленский сообщил, что планирует пригласить короля, с которым он встретился позже в понедельник в Букингемском дворце, с государственным визитом в Украину уже в этом году, после публичной демонстрации Чарльзом поддержки на фоне личных нападок президента США Дональда Трампа в Белом доме в прошлом году, пишет издание.

Во время своего визита в Лондон Зеленский попытался заверить британцев, что продолжение поддержки Украины отвечает их национальным интересам.

"Британский народ помогал нам с самого начала этой войны, это правда. Это из-за безопасности, не только из-за ценностей... Но речь идет о безопасности в Европе. Это в интересах Великобритании", – сказал он.

Зеленский сказал, что с россией в качестве соседа европейские страны должны стоять вместе. Глава кремля владимир путин удерживал контроль в стране в течение трех десятилетий на основе "давления на свое общество и давления на Европу", а не на основе экономического успеха, сказал он.

Сопротивление войне россии в Украине представляет "большой шанс быть действительно независимыми" от влияния москвы на Европу, добавил он, сказав: "Поэтому мы не можем потерять друг друга вместе с Великобританией".

На фоне того, как правительство Великобритании находится под сильным давлением из-за вопроса увеличения военных расходов, Зеленский также подчеркнул важность того, чтобы союзники Украины продолжали инвестировать в собственную оборону, добавив, что его страна поделится с ними своим "бесценным" технологическим опытом.

"Очень важно инвестировать не только в армию, инвестировать в украинскую армию… из-за этой войны у нас есть такой опыт. Этот опыт не имеет цены. Дело не в деньгах, а в жизнях людей. Мы поделимся этой бесценной информацией и опытом с нашими союзниками".

О НАТО

Перед саммитом НАТО в Анкаре в Турции в следующем месяце, который может стать поворотным моментом для альянса, Зеленский повторил, что вступление его страны будет в интересах как западных союзников, так и Украины.

"Мы немного поговорили об этом со странами E3 [Францией, Германией и Великобританией]. Они понимают, что сегодня присутствие Украины в НАТО отвечает интересам НАТО. Конечно, это также в наших интересах быть частью большого альянса и быть с нашими друзьями, которые помогали нам во время войны, чтобы укреплять НАТО", - сказал Зеленский.

О деньгах от продажи "Челси"

Зеленский предположил, что передача средств от продажи "Челси" Украине может помочь финансировать противоракетную оборону для сбивания российского оружия, которое часто обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины.

Чиновники готовятся к возможному судебному иску после того, как российский миллиардер не смог выделить средства к установленному сроку, на фоне спора о том, как они в конечном итоге будут использованы.

"Премьер-министр сказал мне, что он прилагает все усилия, и я знаю, что наши дипломатические команды говорят об этом, и, конечно, это сложный момент. Нам нужна большая безопасность, и мы пытаемся, через программу Purl, купить противоракетную оборону у Соединенных Штатов", - сказал он.

"Они очень дорогие, и, конечно, эти деньги могут помочь, и это справедливо между нами. Ведь россия начала эту войну. Почему бы не использовать российские деньги?" - указал он.

Он пошутил, что Абрамович не привез с собой денег, когда они встречались в Киеве в прошлом месяце. "Он не принес этих денег. Я сказал: "Нам нужны ваши деньги"", - сказал он.

Зеленский сказал, что попросил Стармера и союзников о большей помощи в "закрытии неба" от российских атак и о средствах для того, чтобы привлекать украинских солдат с помощью профессиональных контрактов.

О санкционной политике Великобритании

После того, как Великобритания была вынуждена заверить Украину, что ее новая политика санкций в отношении россии, позволяющая временный импорт российской нефти и авиационного топлива через третьи страны, не ослабляет ограничения, Зеленский сказал, "конечно", что хотел бы видеть более тесную согласованность действий Великобритании и Европы по этому вопросу.

Хотя он поприветствовал санкции Великобритании против теневого флота россии, он сказал, что Украине нужны дополнительные санкции против москвы "как можно скорее", чтобы сдержать путина от эскалации своих военных атак, чтобы "бороться до конца" в конфликте.

Зеленский встретился с королем Чарльзом III во время визита в Британию