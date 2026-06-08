Зеленский встретился с королем Чарльзом III во время визита в Британию

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Чарльзом III в Великобритании. Зеленский поблагодарил народ Великобритании за непоколебимую поддержку наших людей. Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает УНН.

Как всегда, хорошая аудиенция у короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльза III. Благодарю его величество, народ и все Соединенное Королевство за непоколебимую поддержку наших людей - написал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в Лондоне встретился с лидерами Великобритании, Франции и Германии.