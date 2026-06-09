Премьер Норвегии назвал украинскую армию одной из сильнейших в Европе
Киев • УНН
Йонас Гар Стёре заявил о переходе к взаимовыгодному оборонному сотрудничеству с Украиной. Он отметил способность ВСУ к быстрым инновациям и адаптации.
Украина уже не только получает помощь от партнеров, но и сама может предложить Европе уникальный военный опыт и инновационные решения в сфере обороны. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в ходе совместного общения со СМИ в формате NB8, передает УНН.
Детали
По его словам, сотрудничество между Украиной и партнерами все больше приобретает взаимовыгодный характер.
Сотрудничество с Украиной меняет свою природу. Теперь это в значительной степени улица с двусторонним движением, потому что Украина может многое предложить своим партнерам
Стёре отдельно отметил достижения украинской армии и оборонной отрасли.
Украина имеет, вероятно, одну из самых сильных армий в Европе с невероятной способностью к инновациям и адаптации. Мы рады быть партнерами Украины и продолжать это сотрудничество
Он добавил, что страны формата NB8 настроены на дальнейшее углубление сотрудничества с Украиной в сфере безопасности и обороны.
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