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Премьер Норвегии назвал украинскую армию одной из сильнейших в Европе

Киев • УНН

 • 510 просмотра

Йонас Гар Стёре заявил о переходе к взаимовыгодному оборонному сотрудничеству с Украиной. Он отметил способность ВСУ к быстрым инновациям и адаптации.

Премьер Норвегии назвал украинскую армию одной из сильнейших в Европе

Украина уже не только получает помощь от партнеров, но и сама может предложить Европе уникальный военный опыт и инновационные решения в сфере обороны. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в ходе совместного общения со СМИ в формате NB8, передает УНН.

Детали

По его словам, сотрудничество между Украиной и партнерами все больше приобретает взаимовыгодный характер.

Сотрудничество с Украиной меняет свою природу. Теперь это в значительной степени улица с двусторонним движением, потому что Украина может многое предложить своим партнерам

- отметил он.

Стёре отдельно отметил достижения украинской армии и оборонной отрасли.

Украина имеет, вероятно, одну из самых сильных армий в Европе с невероятной способностью к инновациям и адаптации. Мы рады быть партнерами Украины и продолжать это сотрудничество

- подчеркнул премьер Норвегии.

Он добавил, что страны формата NB8 настроены на дальнейшее углубление сотрудничества с Украиной в сфере безопасности и обороны.

Июнь и июль могут стать решающими для Украины и Европы – Зеленский09.06.26, 15:24 • 2510 просмотров

Андрей Тимощенков

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Вооруженные силы Украины
Норвегия
Украина