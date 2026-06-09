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Июнь и июль могут стать решающими для Украины и Европы – Зеленский

Киев • УНН

 • 1290 просмотра

Саммиты ЕС, G7 и НАТО летом 2026 года станут определяющими для войны. Зеленский ожидает открытия кластеров по членству Украины в Евросоюзе.

Июнь и июль могут стать решающими для Украины и Европы – Зеленский

Июнь и июль 2026 года могут определить дальнейшее развитие событий вокруг войны в Украине, в частности относительно решений Европейского Союза, НАТО и стран G7. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения со СМИ вместе с Президентом Эстонии Аларом Карисом, передает УНН.

По словам главы государства, ближайшие международные саммиты должны стать важными для усиления поддержки Украины и продвижения дипломатических инициатив.

Главное, что сегодня очень важно – подготовиться к тем переговорам и решениям, которые мы все ожидаем от саммитов на уровне Европейского Союза, Группы семи и НАТО. Июнь и июль в этом году могут определить очень многое 

– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что одной из ключевых задач является усиление давления на россию и обеспечение активной роли Европы в будущих переговорах по завершению войны.

Европе нужен реальный сильный голос в переговорах и быть среди тех, кто будет принимать решения. Америка готова подключаться активно к дипломатическим процессам. Я вчера это уже обсудил с представителями президента Соединенных Штатов Америки 

– сказал Глава государства.

Отдельно Зеленский подчеркнул важность политических решений по евроинтеграции Украины.

Украина сделала все необходимое для открытия всех кластеров в переговорах о нашем будущем членстве. Именно сейчас на ближайших встречах ЕС должны быть решения по этому поводу. Никаких преград нет, и важно, чтобы этот прогресс был 

– подчеркнул Президент Украины.

Зеленский в Лондоне обсудил с лидерами Британии, Франции и ФРГ удары по россии и новую помощь08.06.26, 01:30 • 17746 просмотров

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
НАТО
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Эстония
Украина