Зеленский в Лондоне обсудил с лидерами Британии, Франции и ФРГ удары по россии и новую помощь

$44.3851.67
ukenru
7 июня, 11:59 • 20990 просмотра
Дроны FP-2 поразили два нефтяных объекта в временно оккупированном КрымуVideo
Эксклюзив
7 июня, 10:35 • 37623 просмотра
Грозы и жара до 29 градусов - в ближайшие трое суток Украину ждет неустойчивая погода
7 июня, 10:21 • 28720 просмотра
Гросси обеспокоен ударом РФ, команда МАГАТЭ посетит объект на Чернобыльской площадке, чтобы осмотреть последствия
7 июня, 09:41 • 49616 просмотра
Fire Point работает над новой ракетой на 850 км и спутниковой альтернативой StarlinkPhoto
7 июня, 07:53 • 32288 просмотра
На Буковине под группой детей обрушился мост во время экскурсии, есть пострадавшиеVideo
7 июня, 07:14 • 22974 просмотра
Враг атаковал беспилотником здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, есть повреждения
6 июня, 19:20 • 42882 просмотра
Ирландский завод легально поставляет сырье для российского ВПК - FT
6 июня, 15:56 • 60783 просмотра
Пентагон повысил уровень угрозы из-за шпионажа Израиля за чиновниками США - NBC News
Эксклюзив
6 июня, 13:30 • 45595 просмотра
Подозрения по делу о подрыве Каховской ГЭС могут объявить до конца года - Офис Генпрокурора
6 июня, 12:33 • 41605 просмотра
ССО ВСУ взяли под огневой контроль сухопутный коридор россиян в КрымVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
1.3м/с
89%
749мм
Популярные новости
В Армении арестовали шестерых кандидатов в депутаты от пророссийской партии7 июня, 12:57 • 10017 просмотра
В мае обустроили 211 километров дорог с антидроновой защитой7 июня, 13:07 • 6302 просмотра
В Сумской области россияне несколько раз обстреливали спасателей ГСЧСPhoto7 июня, 15:58 • 4148 просмотра
"Это просчитанная авантюра" — МИД Эстонии об ударе РФ по хранилищу ядерного топлива7 июня, 16:47 • 3906 просмотра
Трамп устроил скандал и ушел посреди интервью из-за вопроса о фальсификации выборовVideo17:14 • 4400 просмотра
публикации
Fire Point работает над новой ракетой на 850 км и спутниковой альтернативой StarlinkPhoto7 июня, 09:41 • 49616 просмотра
Уход за розами в течение года: что делать весной, летом, осенью и зимой, чтобы иметь здоровые цветыPhoto6 июня, 14:12 • 69663 просмотра
Годовщина подрыва Каховской ГЭС - как катастрофа изменила юг УкраиныPhoto6 июня, 05:53 • 87953 просмотра
Куда пойти в Киеве 6-7 июняPhoto5 июня, 17:31 • 101746 просмотра
5 июня — Всемирный день окружающей среды: как украинцы меняют экопривычкиPhoto
Эксклюзив
5 июня, 14:02 • 124467 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Никол Пашинян
Биньямин Нетаньяху
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Армения
Село
Реклама
УНН Lite
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 24453 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 96053 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 139908 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 143609 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 176012 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Дипломатка

Зеленский в Лондоне обсудил с лидерами Британии, Франции и ФРГ удары по россии и новую помощь

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Президент встретился с лидерами Британии, Франции и Германии в формате Е3. Обсудили потери рф, защиту от баллистики и усиление роли Европы.

Зеленский в Лондоне обсудил с лидерами Британии, Франции и ФРГ удары по россии и новую помощь

Президент Украины Владимир Зеленский в Лондоне встретился с лидерами Великобритании, Франции и Германии. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.

Детали

Глава государства поблагодарил Кира Стармера, Эмманюэля Макрона и Фридриха Мерца за поддержку.

Встретились в важном формате Е3 – Украина. Содержательно о нашей защите. Проинформировал о ситуации на поле боя и российских потерях. Уже пять месяцев подряд агрессор теряет убитыми и ранеными более 30 тысяч военных. Важно, что наши оценки совпадают с оценками наших партнеров: россия на поле боя не побеждает, и наши мидлстрайки и дипстрайки существенно ограничивают ее возможность расширять агрессию

- отметил Зеленский.

В то же время, по его словам, очень важно, чтобы была защита и от баллистических угроз, которыми россияне терроризируют украинские города и громады.

Обсудили также возможные пути активизации дипломатии и роль Европы в этом процессе. Для Украины всегда было приоритетом, чтобы позиция и голос Европы в переговорах были сильными. Благодарю Британию, Францию и Германию за поддержку и готовность помогать. Договорились, что команды поработают над следующими шагами

- добавил Президент.

Напомним

Накануне Президент Владимир Зеленский прибыл в Лондон с визитом. Кроме переговоров с лидерами Великобритании, Франции и Германии у него запланирована встреча с Его Величеством Королем Чарльзом III.

Зеленский подтвердил встречу с российским олигархом Абрамовичем в Киеве07.06.26, 21:58 • 2924 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Карл III
Франция
Великобритания
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Лондон