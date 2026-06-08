Зеленский в Лондоне обсудил с лидерами Британии, Франции и ФРГ удары по россии и новую помощь

Президент Украины Владимир Зеленский в Лондоне встретился с лидерами Великобритании, Франции и Германии. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.

Глава государства поблагодарил Кира Стармера, Эмманюэля Макрона и Фридриха Мерца за поддержку.

Встретились в важном формате Е3 – Украина. Содержательно о нашей защите. Проинформировал о ситуации на поле боя и российских потерях. Уже пять месяцев подряд агрессор теряет убитыми и ранеными более 30 тысяч военных. Важно, что наши оценки совпадают с оценками наших партнеров: россия на поле боя не побеждает, и наши мидлстрайки и дипстрайки существенно ограничивают ее возможность расширять агрессию