Зеленский в Лондоне обсудил с лидерами Британии, Франции и ФРГ удары по россии и новую помощь
Киев • УНН
Президент встретился с лидерами Британии, Франции и Германии в формате Е3. Обсудили потери рф, защиту от баллистики и усиление роли Европы.
Президент Украины Владимир Зеленский в Лондоне встретился с лидерами Великобритании, Франции и Германии. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.
Детали
Глава государства поблагодарил Кира Стармера, Эмманюэля Макрона и Фридриха Мерца за поддержку.
Встретились в важном формате Е3 – Украина. Содержательно о нашей защите. Проинформировал о ситуации на поле боя и российских потерях. Уже пять месяцев подряд агрессор теряет убитыми и ранеными более 30 тысяч военных. Важно, что наши оценки совпадают с оценками наших партнеров: россия на поле боя не побеждает, и наши мидлстрайки и дипстрайки существенно ограничивают ее возможность расширять агрессию
В то же время, по его словам, очень важно, чтобы была защита и от баллистических угроз, которыми россияне терроризируют украинские города и громады.
Обсудили также возможные пути активизации дипломатии и роль Европы в этом процессе. Для Украины всегда было приоритетом, чтобы позиция и голос Европы в переговорах были сильными. Благодарю Британию, Францию и Германию за поддержку и готовность помогать. Договорились, что команды поработают над следующими шагами
Напомним
Накануне Президент Владимир Зеленский прибыл в Лондон с визитом. Кроме переговоров с лидерами Великобритании, Франции и Германии у него запланирована встреча с Его Величеством Королем Чарльзом III.
Зеленский подтвердил встречу с российским олигархом Абрамовичем в Киеве07.06.26, 21:58 • 2924 просмотра