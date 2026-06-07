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Financial Times
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Зеленский подтвердил встречу с российским олигархом Абрамовичем в Киеве

Киев • УНН

 • 1166 просмотра

Президент подтвердил приезд российского олигарха с посланием от путина. Зеленский отказался от территориальных уступок и очертил красные линии.

Зеленский подтвердил встречу с российским олигархом Абрамовичем в Киеве

Владимир Зеленский впервые подтвердил, что российский олигарх Роман Абрамович тайно приезжал в Киев как посланник от владимира путина. Об этом глава государства заявил в интервью Sky News, пишет УНН.

Детали

"Он приезжал в Киев. Он сказал: "Я привез послание непосредственно вам, и я хочу взять послание от вас и передать его владимиру путину"", — рассказал президент.

В то же время российский бизнесмен настаивал на полной секретности этой миссии.

"Но он отметил, что это должно быть сделано тихо, без какой-либо огласки. Я сказал: "Это твой выбор — для нас это не имеет значения"", — отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что сам факт визита Абрамовича "не является секретом". Российский миллиардер стремился выяснить позицию Украины относительно возможного урегулирования конфликта и понять, "на что мы готовы пойти", когда дело доходит до мирных переговоров.

Однако Зеленский подчеркнул, что четко очертил "красные линии" Киева и наотрез отказался идти на территориальные уступки по Донбассу.

"Это было ключевое послание. Я сказал, что мы не пойдем. Мы не дадим вам победы таким образом", — подчеркнул президент Украины.

На вопрос журналистки о том, остается ли Абрамович посредником для связи между Киевом и Кремлем на постоянной основе, Владимир Зеленский ответил: "Когда он получил послание от меня, он сказал, что поедет непосредственно к путину".

Напомним

Как ранее сообщало издание Financial Times, в мае российский олигарх Роман Абрамович приезжал в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер пытался через него убедить владимира путина согласиться на прямые мирные переговоры.

Ольга Розгон

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