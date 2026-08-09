Трамп растратил типичные преимущества республиканцев в двух ключевых сферах из-за войны в Иране и пошлин — СМИ

Политический авторитет президента США Дональда Трампа сейчас настолько низок, что он растратил преимущество Республиканской партии по двум основным вопросам, которые почти всегда выгодны республиканцам: экономике и национальной безопасности, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Опрос Reuters-Ipsos, проведенный на этой неделе, показал, что демократы и республиканцы практически равны по показателям в вопросах «войны, внешних конфликтов и терроризма». После выборов 2024 года республиканцы опережали демократов по этому вопросу на 11 пунктов. Сегодня 37% взрослого населения США считают, что у демократов более эффективный подход, по сравнению с 36%, считающими, что у республиканцев.

Опрос Fox News, проведенный несколько недель назад, показал нечто очень похожее: по вопросу национальной безопасности 50% зарегистрированных избирателей отдали предпочтение республиканцам, а 48% — демократам. Это по сравнению с 12-процентным преимуществом республиканцев в январе, до войны с Ираном.

Оба последних результата находятся в пределах погрешности. Но даже такая близость цифр практически беспрецедентна.

В опросах Fox News регулярно проверяют, как зарегистрированные избиратели сравнивают позиции двух партий по вопросам терроризма и национальной безопасности. До войны с Ираном демократы никогда не отставали от республиканцев даже на двузначное число процентных пунктов ни по одному из этих вопросов.

Республиканцы также стабильно лидируют по вопросу национальной безопасности в опросах Gallup. Демократы лишь однажды в XXI веке вырвались вперед по этому вопросу: в 2007 году.

Данные Gallup о том, какая партия лучше справляется с вопросами «международного терроризма и военных угроз», еще более однозначно свидетельствуют в пользу республиканцев.

В 22 опросах, проведенных после года, прошедшего с 11 сентября, демократы лидировали по этому вопросу лишь один раз — опять же в 2007 году — и в основном республиканцы опережали их на двузначное число процентных пунктов.

И, наконец, экономика.

Последний опрос Fox News показал, что демократы лидируют по этому вопросу на девять пунктов — 54% против 45%. Это было крупнейшее преимущество демократов с 2006 года, когда они опережали соперников на 20 пунктов.

А когда в апреле они вышли вперед по экономическим показателям, это стало первым случаем с 2010 года, вскоре после финансового кризиса 2008 года, который начался во время администрации Джорджа Буша-младшего.

Опрос CNN, проведенный в мае, показал меньший разрыв между двумя партиями по экономическим вопросам: 35% взрослых предпочли демократов по сравнению с 33%, предпочитавшими республиканцев.

Ранее в опросе людей просили выбрать между республиканцами и демократами в Конгрессе. В последний раз республиканцы не лидировали по этому вопросу в 2009 году.

Цифры по обоим направлениям, по-видимому, показывают, что Трамп сильно просчитался в оценке последствий начала войны с Ираном, а также других спорных мер, таких как глобальные тарифы.

Введя тарифы, он фактически взял на себя ответственность за все, что произошло с экономической ситуацией. Затем он усилил негативное общественное мнение, фактически уклонившись от ответственности за решение проблем с инфляцией, которые беспокоят американцев. Теперь ему приходится иметь дело со стагнирующей экономической ситуацией, как и прежде, когда в июле экономика потеряла 23 000 рабочих мест.

Американцы не любят демократов; на самом деле демократы остаются довольно непопулярными в опросах. Поэтому тот факт, что они, по-видимому, лидируют по вопросам экономики, действительно о многом говорит.

А показатели в области национальной безопасности могут быть еще более впечатляющими — потому что демократы почти никогда не конкурируют с республиканцами по этому вопросу.

Так же как образование и здравоохранение почти всегда выгодны демократам, национальная безопасность и защита родины почти всегда являются ключевыми вопросами для республиканцев, причем с очевидным преимуществом.

Это оставалось верным даже тогда, когда Буш развязал войны на Ближнем Востоке, которые постепенно стали довольно непопулярными.

Однако Трамп, похоже, настолько провалил войну с Ираном, что американцы внезапно стали видеть демократов наравне с республиканцами — с точки зрения вопросов, находящихся на территории республиканцев.