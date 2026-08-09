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Зеленский: мир не хочет видеть Украину конкурентом в области баллистики

Киев • УНН

 • 50002 просмотра

Президент Украины заявил, что многие страны не заинтересованы в развитии украинских баллистических технологий из-за конкуренции на рынке вооружений. Он подчеркнул, что Украине приходится бороться за собственные разработки.

Зеленский: мир не хочет видеть Украину конкурентом в области баллистики

Ряд стран мира не заинтересован в развитии украинских баллистических и противобаллистических технологий. Одной из причин является конкуренция на глобальном рынке вооружений. Об этом в эфире марафона "Единые новости" заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, речь идет не только о рф, "ведь здесь есть вопрос бизнеса".

В мире не так много людей и компаний, которые хотят такого конкурента. Понимаете, что такое баллистика в Украине? Понимаете, что такое своя баллистическая ракета или своя противобаллистическая? На Европейском континенте пока не существует своей ПВО, которая сбивает баллистические ракеты. ... И появляется Украина

- сказал глава государства.

Он подчеркнул, что "многие не хотят, чтобы у нас в Украине была своя баллистика".

"Безусловно, Россия — номер один. Но и в мире не так много людей и компаний, которые хотят такого конкурента. ... Есть еще деньги, есть бизнес. Поэтому нужно все выгрызать и за все нужно бороться", - подытожил Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что параллельно с поиском ракет для системы Patriot Украина развивает собственный противобаллистический проект Freyja, который возглавляет украинская оборонная компания Fire Point. Одна из основных задач Украины — защитить производственные мощности противобаллистического щита.

США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты для Patriot - Зеленский08.08.26, 14:38 • 20209 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Fire Point
Война в Украине
MIM-104 Patriot
Владимир Зеленский
Украина