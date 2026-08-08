Минобороны Болгарии заявило, что дрон у газопровода мог быть украинским
Киев • УНН
Минобороны Болгарии заявило, что обломки беспилотника у Трансбалканского газопровода, вероятно, принадлежат украинскому дрону-приманке «Мая». Ведомство не считает инцидент преднамеренным.
В Министерстве Болгарии провели анализ обломков беспилотника, который взорвался неподалёку от компрессорной станции Трансбалканского газопровода, и пришли к выводу, что этот БПЛА мог быть украинским. Заявление болгарского оборонного ведомства приводит БНР, пишет УНН.
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В частности, в ведомстве отметили, что предварительный анализ обломков свидетельствует о том, что, скорее всего, речь идёт о дроне-приманке «Мая».
Дроны этого типа широко используются Вооружёнными силами Украины, добавили в Министерстве обороны Болгарии.
«В настоящее время нет оснований считать, что инцидент был преднамеренным», – подчеркнули в ведомстве.
В Болгарии в воздухе взорвался неизвестный дрон у границы с Румынией — Euronews08.08.26, 15:35 • 1978 просмотров