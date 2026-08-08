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The New York Times

Минобороны Болгарии заявило, что дрон у газопровода мог быть украинским

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Минобороны Болгарии заявило, что обломки беспилотника у Трансбалканского газопровода, вероятно, принадлежат украинскому дрону-приманке «Мая». Ведомство не считает инцидент преднамеренным.

Минобороны Болгарии заявило, что дрон у газопровода мог быть украинским

В Министерстве Болгарии провели анализ обломков беспилотника, который взорвался неподалёку от компрессорной станции Трансбалканского газопровода, и пришли к выводу, что этот БПЛА мог быть украинским. Заявление болгарского оборонного ведомства приводит БНР, пишет УНН.

Подробности

В частности, в ведомстве отметили, что предварительный анализ обломков свидетельствует о том, что, скорее всего, речь идёт о дроне-приманке «Мая».

Дроны этого типа широко используются Вооружёнными силами Украины, добавили в Министерстве обороны Болгарии.

«В настоящее время нет оснований считать, что инцидент был преднамеренным», – подчеркнули в ведомстве.

В Болгарии в воздухе взорвался неизвестный дрон у границы с Румынией — Euronews08.08.26, 15:35 • 1978 просмотров

Ольга Розгон

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