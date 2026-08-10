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Трамп готовился объявить о победе над Ираном, но Тегеран выдвинул более жёсткие условия — WSJ

Киев • УНН

 • 820 просмотра

Трамп планировал объявить о победе над Ираном, но Тегеран настаивает на миллиардах долларов, выводе войск США и прекращении блокады. США могут продлить перемирие, если Иран откроет Ормузский пролив.

Трамп готовился объявить о победе над Ираном, но Тегеран выдвинул более жёсткие условия — WSJ

Президент США Дональд Трамп на протяжении нескольких недель готовился объявить о победе над Ираном, но этому помешали более жёсткие условия Тегерана в отношении Ормузского пролива. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, знакомые с вопросом, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Трамп в частных разговорах с ближайшими помощниками также допускал возможность отказа от ядерной сделки.

Но достижение этой цели стало сложнее после того, как Иран в субботу настаивал на более высокой цене за разрешение на свободное движение судов по водному пути, требуя, среди прочего, миллиардов долларов выплат от США, вывода американских войск из региона и прекращения военно-морской блокады США

- пишет издание.

Указывается, что Трамп, скорее всего, согласится продлить действующее перемирие на неопределённый срок. При этом, если Тегеран полностью откроет пролив, Соединённые Штаты могут отменить военно-морскую блокаду иранских портов.

Напомним

Президент США Дональд Трамп предположил, что экономическое давление, а не военная операция, заставит Иран возобновить работу Ормузского пролива. Он отметил, что США действуют осторожно и ведут с Ираном полупереговоры.

Трамп растратил типичные преимущества республиканцев в двух ключевых сферах из-за войны в Иране и пошлин — СМИ09.08.26, 20:18 • 2604 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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