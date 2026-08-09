рф нанесла массированный удар по активам "Нафтогаза": повреждены буровая площадка и АЗК

россия нанесла массированный удар по активам Группы Нафтогаз на Востоке, Западе и в центральной части Украины, передает УНН со ссылкой на Нафтогаз.



Как сообщили в компании, россия продолжает наносить массированные удары по различным предприятиям, входящим в Группу Нафтогаз.

В частности, в ночь на 9 августа массированному обстрелу подверглись добывающие активы "Укрнафты", а также буровая площадка компании.

Всего против добывающей инфраструктуры были задействованы десятки ударных дронов. На месте — значительные разрушения, часть оборудования выведена из строя. Работа актива остановлена. Благодаря принятым мерам безопасности сотрудники атакованных объектов не пострадали

Накануне, 7 и 8 августа, под атакой вражеских дронов оказались 7 автозаправочных комплексов сети UKRNAFTA в Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях. К сожалению, в результате одного из российских ударов пострадал сотрудник АЗК — сейчас он находится в больнице, где получает всю необходимую помощь.

Кроме того, 8 августа враг атаковал реактивными дронами производственные объекты Нафтогаза в центральной части страны. В момент удара персонал находился в укрытии. Атакованный объект получил серьезные разрушения.

За последние дни интенсивность вражеских атак по нефтегазовой инфраструктуре существенно возросла. Очевидно, что цель врага — нанести максимальный ущерб украинской добыче и другой критической инфраструктуре, чтобы сделать невозможной подготовку к отопительному сезону. Наш приоритет — сохранить жизни людей и продолжать работать даже в таких тяжелых обстоятельствах